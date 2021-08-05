債市大漲 負殖利率債券規模跟著飆破16兆美元

全球債券市場大漲將借貸利率摜壓至零以下，促使全球負殖利率債券的規模飆破16.5兆美元，創六個月最高，完全打臉新冠疫後經濟復甦會導致債市賣壓湧現的預期。

最近幾周隨著部分交易員大舉買進公債，政府債券殖利率如坐滑梯般直直落，令許多投資人跌破眼鏡，因為他們原本認為經濟反彈會助漲通膨，進而推高長期借貸成本。

金融時報報導，隨著交易員平倉看空公債的押注，美國公債市場出現了幾筆大交易，連帶嘉惠了日本與歐元區兩大負殖利率債券市場。

10年期日本公債殖利率在本周跌到零以下，為去年12月以來首見。在歐洲，10年期德國公債殖利率也跌到負0.51%，掉落2月初以來的谷底。30年期德國公債殖利率也滑落到負值，意味著身為歐元區債市參考指標的德國公債，全部都以負殖利率的條件交易。

風險程度更高的歐元區其他國家也跟隨德國腳步，殖利率掉到零以下的公債包括：法國12年期、西班牙9年期、義大利和希臘各7年期的公債。

根據巴克萊彙整的資料，在5月中旬全球負殖利率債券規模略高於12兆美元，如今逼近去年12月創下的逾18兆美元歷史高點。

金融時報說，公債市場的反彈局部反映了市場擔憂Delta變種病毒可能拖累經濟復甦。但許多基金經理人與分析師認為，債市現在也與現實經濟脫鉤，見底的殖利率不再意味著經濟前景暗淡。各國央行在向來交易較清淡的夏季大量購債，在市場上具有放大效果。

例如，歐洲央行上個月加快執行其購債計畫到870億歐元，比前三個月的800億美元還要多。ING策略師Antoine Bouvet說，如此大手筆購債，全面慣壓歐元區各年期公債的殖利率。

Bouvet表示，殖利率大幅下降「通常是市場預測成長將大幅放緩甚至衰退的跡象，「別被騙了，我並不是完全不擔心經濟，但整體來說，利率大幅下降的原因是央行干預」。