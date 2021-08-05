WHO盼富國停打疫苗 美國：錯誤建議

世界衛生組織在 4 日的視訊記者會呼籲富國暫停施打疫苗，把疫苗給窮國、衝全球疫苗覆蓋率 10%，美國卻痛批停打是「錯誤的建議」，認為美國可以兼顧國內施打與國際援助。白宮新聞秘書莎奇強調，不需要進行停打措施，美國仍可善盡國際責任。但 WHO 秘書長譚德塞仍希望富國能提供更多疫苗給窮國。

美國批 WHO 錯誤

據 BBC 報導，海地與剛果沒有人完整接種過兩劑疫苗；因 Delta 變種而病例暴增的印尼疫苗覆蓋率也僅有 7.9%。WHO 指出，低收入國家因為疫苗供應不足，導致平均每 100 人只能接種 1.5 劑疫苗。

譚德塞進一步指出，為了扭轉此一局勢，「多數疫苗應該流向低收入國家」，且認為若疫苗接種率高的國家願意配合、在九月前暫時停止施打疫苗，將能讓全球達到 10% 疫苗覆蓋率的目標。

然而，美國對於 WHO 與譚德塞的呼籲感到不以為然。衛報指出，莎奇於白宮記者會上駁斥了 WHO 的說法，強調要富國停打疫苗「錯誤的選擇」，也認為美國可以兩者兼顧，既能提供自己國家的人民更多疫苗，也能向外援助其他國家。

打第三劑太貪婪？

即使貧窮國家的疫苗覆蓋率遲遲無法提升，包括以色列和德國在內的許多國家都已宣布計劃接種第三劑的相關計畫，美國等國也在進行相關評估。衛報日前報導指出，譚德塞痛批各國想打第三劑疫苗是非常「貪婪」的行為，認為全球各地的疫苗接種率差異就是在這樣的自私心理下產生的。

相隔三週後，譚德塞再度於 4 日呼籲各國把疫苗留給窮國。他說，「我可以理解所有政府都擔心自己的人民，想保護他們免於受到 Delta 變種的影響，但我們不能接受已經使用全球絕大多數疫苗的國家，不分給別國」，更強調全球疫苗接種需要各國的合作。

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