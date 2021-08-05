快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

鐵礦砂期貨重挫約6% 憂大陸提高鋼鐵生產限制

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
鐵礦砂期貨延續跌勢。路透
鐵礦砂期貨延續跌勢。路透

新加坡交易的鐵礦砂期貨5日持續回檔，盤中一度重挫約6%，因為有跡象顯示中國大陸將提高鋼鐵廠的生產限制，且下游需求展望惡化。

鐵礦砂從7月中以來大幅下跌，從中國大陸高層產業人士到花旗集團的市場觀察人士，都預測大陸未來數月將對鋼鐵產量祭出更多限制。由於鋼鐵業占中國大陸約15%的碳排放，大陸政府正試圖控制鋼鐵產業，打算把產量限制在低於去年的水準，並且調高鋼鐵產品的出口關稅。

總體經濟方面疑慮也增溫，中國大陸第2季經濟成長幅度減緩，反映新冠變種病毒疫情擴散帶來影響。

新加坡鐵礦砂期貨5日盤中重挫5.9%至每噸168.40美元，稍後回升至168.75美元；在上海交易的熱軋鋼捲和鋼筋期貨也回跌，逆轉4日大漲4%以上的走勢。

新加坡

延伸閱讀

大陸新增62例本土新冠確診 機場成最大破口

大陸東方白鸛 飛韓越冬

陸拚4年後 體育產業規模達5兆元

大陸半鎖國 堵新冠傳播鏈

相關新聞

花大錢找司機回來 Uber上季虧損擴大

Uber周三（4日）發布的財報顯示，公司在第2季花大錢吸引司機回歸，導致虧損遠遠大於市場預期。這也讓投資人對其勞力供給模...

貝佐斯的藍源唱衰同行SpaceX 批星艦登月計畫極具風險

億萬富豪貝佐斯旗下太空探索事業藍源（Blue Origin），持續炮轟馬斯克的太空事業SpaceX搶下美國太空總署（NA...

特斯拉董事長出脫2,200萬美元持股 馬斯克可能回籠該職

根據周三申報的資料，特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）賣出31,250張股票，得款逾2,200萬美元。

Fed副主席估2023年升息 多名官員支持展開縮減QE

美國聯準會（Fed）)副主席克拉瑞達周三（4日）表示，由於美國經濟從新冠大流行中復甦的速度驚人，聯準會可能2023年開始...

蕾哈娜正式登上「億萬富翁」！女藝人中身價僅次歐普拉

根據商業雜誌「富比世」報導，美國歌手蕾哈娜（Rihanna）現在正式成為「億萬富翁」和「世界上最富有的女音樂家」。

Robinhood盤中飆漲80% 投資人搶進「迷因股之首」

美國網路券商羅賓漢（Robinhood） 4日盤中股價勁揚逾80%，收盤漲幅為50%，投資人紛紛搶買這家在上市首日就跌破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。