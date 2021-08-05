鐵礦砂期貨重挫約6% 憂大陸提高鋼鐵生產限制
在新加坡交易的鐵礦砂期貨5日持續回檔，盤中一度重挫約6%，因為有跡象顯示中國大陸將提高鋼鐵廠的生產限制，且下游需求展望惡化。
鐵礦砂從7月中以來大幅下跌，從中國大陸高層產業人士到花旗集團的市場觀察人士，都預測大陸未來數月將對鋼鐵產量祭出更多限制。由於鋼鐵業占中國大陸約15%的碳排放，大陸政府正試圖控制鋼鐵產業，打算把產量限制在低於去年的水準，並且調高鋼鐵產品的出口關稅。
總體經濟方面疑慮也增溫，中國大陸第2季經濟成長幅度減緩，反映新冠變種病毒疫情擴散帶來影響。
新加坡鐵礦砂期貨5日盤中重挫5.9%至每噸168.40美元，稍後回升至168.75美元；在上海交易的熱軋鋼捲和鋼筋期貨也回跌，逆轉4日大漲4%以上的走勢。
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