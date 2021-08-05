特斯拉董事長出脫2,200萬美元持股 馬斯克可能回籠該職

根據周三申報的資料，特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）賣出31,250張股票，得款逾2,200萬美元。

住在澳洲的丹賀姆曾任澳洲電信公司Telstra的財務長，於2014年8月加入特斯拉董事會，2018年11月在馬斯克（Elon Musk）與美國證券交易委員會（SEC）和解並辭去董事長後、接手該職，最近曾因特斯拉2016年收購太陽能發電企業太陽城（Solar City）遭股東控告一案，赴德拉瓦州法院作證。

SEC當初與馬斯克達成和解時，要求他辭董事長、由獨立人士取代至少3年，如今3年即將期滿，意味馬斯克可能重回董事長大位。特斯拉尚未申報2021年股東大會的委託書。

根據申報資料，Denholm行使選擇權買進特斯拉股票，支付要求的履約價，隨後賣出。所有交易都在8月2日執行，賣出的加權平均價格落在700美元到726.11美元之間。