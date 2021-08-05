Fed副主席估2023年升息 多名官員支持展開縮減QE

美國聯準會（Fed）)副主席克拉瑞達周三（4日）表示，由於美國經濟從新冠大流行中復甦的速度驚人，聯準會可能2023年開始升息。

克拉瑞達周三在一項線上研討會上說：「上調聯邦基金利率目標區間的必要條件，將在2022年年底前得到滿足。在這些條件下，2023年開始政策正常化，完全符合我們新的彈性平均通膨目標架構。」他支持聯準會主席鮑爾的預期，認為Delta變種病毒不致於再讓美國經濟偏離正軌。

克拉瑞達與聯準會另外兩位決策官員，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭、聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德，都希望盡快展開縮減大規模購債計畫。不過卡普蘭特別澄清，他主張逐步縮減每月1,200億美元的購債計畫，但不認為縮減購債的行動就代表即將展開升息，「我的關於購債的說法，並非顯示我希望對聯邦資金利率採取更積極的行動」。

舊金山聯準銀行總裁達莉周三則是預期，Fed最有可能在今年稍晚或是明年初，準備好開始縮減資產購買計畫。她說：「我需要看到勞動市場的持續改善，經濟走出新冠疫情，疫苗接種率提升等關鍵要素，證明經濟已經達到具有重大進展這個條件。以我的預測模型顯示，我們將在今年稍晚或明年初實現這一點。」

路透分析，這些聯準會官員的談話，為Fed將會比原先預期更快減少其經濟支持措施這樣的政策方向，打開大門。同時，凸顯了Fed內部現正密集討論該如何進行、何時開始行動。未來數周隨著更多的經濟數據會發布出來，決策官員們的辯論聲量料將達到最高。

目前美國經濟正從疫情造成的重創中復甦，就業職位比疫情爆發前仍少680萬個，然而通膨率已遠高於聯準會的2%目標。就業職位的缺口對部分Fed決策官員而言，代表現在削減貨幣政策支持還為時過早，但高通膨數字讓其他決策官員覺得該停止寬鬆。

鮑爾上周表示，聯準會距離考慮升息「顯然還有一段距離」，不過承認決策者正密切留意通貨膨脹，確保當前通膨高於目標的情況不會持續下去。

周三稍早，博拉德在接受《華盛頓郵報》線上採訪時呼籲加快縮減購債規模，他認為如此才能夠在Fed明年有必要時得以升息。他說，「明年夏季，通膨將遠高於目標，就業也將回到疫情前水平，我們應該為此做好準備。」