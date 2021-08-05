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蕾哈娜正式登上「億萬富翁」！女藝人中身價僅次歐普拉

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
根據商業雜誌「富比世」報導，美國歌手蕾哈娜現在正式成為「億萬富翁」和「世界上最富有的女音樂家」。法新社
根據商業雜誌「富比世」報導，美國歌手蕾哈娜現在正式成為「億萬富翁」和「世界上最富有的女音樂家」。法新社

根據商業雜誌「富比世」報導，美國歌手蕾哈娜（Rihanna）現在正式成為「億萬富翁」和「世界上最富有的女音樂家」。

這位流行歌星身價已經達到17億美元，其中約14億美元來自她的「Fenty Beauty」化妝品公司，其餘財富主要來自價值2.7億美元的內衣公司「Savage x Fenty」，以及她的音樂產業和表演收入。

作為世界上最富有的女藝人，蕾哈娜目前僅次於美國脫口秀天後歐普拉（Oprah Winfrey）。

蕾哈娜本名羅賓芬蒂（Robyn Fenty），於2017年與奢侈品公司LVMH合作推出了「Fenty Beauty」。當時，她說該系列的目的是吸引「所有類型的女性」、並推出40種不同的粉底色調，這在當時是前所未有的，並創造「芬蒂效應」，讓化妝品競爭對手品牌擴大化妝品的色調範圍。LVMH表示，這個品牌在第一年就帶來了超過5.5億美元的年收入。

此外，蕾哈娜生涯已經售出超過2.5億張唱片，不過自2016年後就沒有發行過錄音室專輯，歌迷仍在期待。

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