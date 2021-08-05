快訊

拜登政府首度軍售 台灣將獲M109A6自走砲系統

連2震國家警報大響！ 05:50規模6.1地震 最大震度4級

台積電ADR小漲 聯電、日月光漲幅超過2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（4日）收盤上漲，日月光、聯電大漲超過2%；台積電收紅，較台北交易股票溢價為10.69%。

道瓊工業指數4日收盤下跌323.73點，跌幅0.92%，收34,792.67點；標普500指數下跌 20.49點，跌幅0.46%，收4,402.6 點；那斯達克綜合指數上漲19.23點，漲幅0.13%，收 14,780.53 點。

費城半導體指數收盤勁揚1.18%，收3,436.90點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 9.44 +2.39%

中華電 CHT 42.52 +0.45%

台積電 TSM 118.74 +0.28%

聯電 UMC 10.95 +2.82%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

延伸閱讀

台灣50、台積 四檔吸睛

外資看好半導體旺到明年 聯電開盤攻上60元

台積電ADR上漲1.3% 較台北交易溢價拉大至11.2%

聯電毛利率看俏股價收漲5.86% 爆天量68.7萬張

相關新聞

財報數據不佳 道指挫323點

因重點汽車製造商財報和私營部門就業報告低於預期，美股大跌。

豐田、本田 獲利展望保守

豐田汽車（Toyota）上季營收激增73%，營業利益更衝上歷史新高，卻維持全年財測不變，本田汽車（Honda）的全年財測...

美企增聘人手 還是不夠力

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，上月企業增聘的人手比預期少，顯示整體經濟改善仍未能消除招聘障礙，也凸顯美國就業...

美股早盤小幅回檔 因經濟成長憂慮加深

美股道瓊工業指數與標普500指數4日早盤小跌，因最新就業數據不如市場預期和新一波新冠疫情，都加劇成長前景的憂慮，衝擊銀行...

巴西霜害 衝擊糖產量

市場分析師預估，全球最大糖出口國巴西的糖產量可能下滑，原因是當地中南部糖產區三度遭遇霜害，使甘蔗等農作物受損，且農作物歉...

服務業PMI 歐亞不同調

由於當局鬆綁新冠疫情限制措施並加快施打疫苗，歐元區7月服務業景氣以15年來最快的步調強力擴張，日本和印度則仍陷萎縮，儘管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。