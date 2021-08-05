台積電ADR小漲 聯電、日月光漲幅超過2%
台股ADR周三（4日）收盤上漲，日月光、聯電大漲超過2%；台積電收紅，較台北交易股票溢價為10.69%。
道瓊工業指數4日收盤下跌323.73點，跌幅0.92%，收34,792.67點；標普500指數下跌 20.49點，跌幅0.46%，收4,402.6 點；那斯達克綜合指數上漲19.23點，漲幅0.13%，收 14,780.53 點。
費城半導體指數收盤勁揚1.18%，收3,436.90點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 9.44 +2.39%
中華電 CHT 42.52 +0.45%
台積電 TSM 118.74 +0.28%
聯電 UMC 10.95 +2.82%
資料來源：彭博資訊
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