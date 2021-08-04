日經：立訊贏得3%的iPhone 13組裝訂單 陸廠攻進蘋果鏈

「日經亞洲」報導，隨著蘋果公司即將推出iPhone 13系列手機，中國大陸代工大廠立訊精密取得多達3%的組裝訂單，從鴻海與和碩手中搶走一部份訂單。除此外，蘋果也找了更多家中國大陸供應商，參與最新款iPhone的生產過程。

報導說，蘋果計劃在明年1月前生產9,000萬至9,500萬支新款iPhone。

日經亞洲引述消息人士報導，立訊將從本月開始生產預期命名為iPhone 13 Pro的高階機款。這對以往從未自行組裝過iPhone的立訊來說是個重大突破。蘋果供應鏈的新進業者通常會從生產較舊款的iPhone著手。知悉內情的消息人士還透露，立訊去年透過旗下子公司拿下的南韓相機模組製造商高偉電子（Cowell E），以及認購的台灣金屬機殼廠鎧勝，也將為今年的新款iPhone提供重要零組件。

一家iPhone供應商的高層主管表示：「儘管立訊今年只生產一小部分的iPhone，但我們不能鬆懈。如果我們不強化競爭力，很快的或稍後，他們就會成為主要的供應商。」

蘋果擁有全世界最複雜的消費電子供應鏈，每年生產約2億支iPhone、2,000萬台MacBook和數千萬個AirPod。由於蘋果的生產標準極高，代表任何打入「蘋鏈」的公司都被視為在該領域擁有最佳能力。

大陸蘋果供應商的崛起，也代表在美國、台灣、日本和南韓的競爭同業損失業務，其中多家業者已見到訂單占比萎縮、或是完全被踢出蘋果供應鏈之外。

日經報導，湖南藍思科技先前僅為iPhone供應玻璃背蓋和玻璃蓋板，但今年將首度供應金屬機殼，主要拜去年收購大陸競爭同業的金屬機殼廠所賜。

此外，消息人士透露，中國大陸最大智慧手機相機鏡頭製造業者舜宇光學今年也首度打入蘋鏈，將供應後置相機鏡頭，儘管供應占比依然很小。舜宇光學是小米、華為、Oppo和Vivo等大陸手機廠的主要鏡頭供應商，長期來被視為是台灣光學鏡頭廠大立光的主要競爭對手，而大立光則是高階智慧手機鏡頭的領導業者，也是長期的iPhone供應商。

兩名消息人士透露，大陸最大面板廠京東方最快下季開始為iPhone 13系列手機供應OLED面板，前提是本季獲得蘋果點頭。京東方從去年起已為舊款iPhone供應OLED面板。

以賽亞調研首席分析師曾盟斌表示，立訊、歌爾聲學、聞泰科技和藍思科技這些大陸業者近來在蘋果供應鏈中日益取得訂單，而立訊的崛起，很可能成為蘋果對長期合作夥伴富士康的談判籌碼。

日經報導說，在報導出爐前，蘋果、立訊、藍思科技、京東方和舜宇光學未回應日經亞洲的置評請求。