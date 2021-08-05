曾被瞧不起的日本SEIKO，竟靠「放棄策略」擊垮當年瑞士錶、銷量反超第一
摘要
1.「卡貝定律」是指，放棄有時比爭取更有意義，甚至為走向創新的一把鑰匙。
2.個人還是企業，都要學會放棄，放棄有時反而是一種智慧、一種膽略，「一次良好的撤退，應與一次偉大的勝利一樣受到獎賞。」
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什麼是「卡貝定律」？（Cabe Law）
「卡貝定律」由美國電話電報公司（AT&T Corporation）前總裁卡貝提出，他認為，放棄有時比爭取更有意義，甚至為走向創新的一把鑰匙。
「卡貝定律」給管理者的啟示
只要堅持下去就一定會成功嗎？放棄，常常會被貼上一個「失敗」的標籤。
很多人都認為，放棄某種程度上就是失敗了，但其實，放棄有時候是一種策略。當我們放棄的時候，意味著我們可以將時間、資源轉移到其他事情上。
創新大師賽斯‧高汀（Seth Godin）曾在《低谷》一書中說道，我們每一個人在追尋成就的過程中，通常會碰到三種狀況：1.死胡同 2.低谷 3.懸崖
顧名思義，當你遇到懸崖或是死胡同時，最好立刻放棄，因為是死路一條，你不僅不會得到任何成就或報酬，甚至可能粉身碎骨。而如果你遇到的是低谷，那麼你就必須做出判斷，是不是該投入你所有的資源、人力或時間，全力衝刺，獲得最終成功。
事實上，企業也常常採取「放棄」的策略，被譽為「全球第一CEO」的傑克‧威爾許（Jack Welch）曾說：「如果我們的某個產品無法成為市場的老大或老二，我們就放棄該產品。」
因此，無論個人還是企業，都要學會放棄，放棄有時反而是一種智慧、一種膽略，如同瑞士軍事理論家菲米尼的一句名言：「一次良好的撤退，應與一次偉大的勝利一樣受到獎賞。」
「卡貝定律」有哪些實例？
1.來自東方的SEIKO，靠「放棄」擊垮瑞士手錶
日本百年鐘錶企業精工舍，也就是在台灣耳熟能詳的品牌——SEIKO，其手錶當年擊垮瑞士錶、1980年代銷量高踞世界第一，能取得這樣的成就，歸功於其第三任總經理服部正次的「放棄戰略」。
1945年，二戰讓日本滿目瘡痍，這時，有「鐘錶王國」之稱的瑞士趁勢而起。由於沒有受到二戰破壞影響，瑞士鐘錶逐步壟斷全球市場。
從50年代開始，瑞士手錶出口量連續十幾年佔世界總量50%以上，且利潤率高達80～90%，讓SEIKO面臨生存危機。
「怎麼辦？是繼續追求品質上的突破，還是別走他徑？」當時的服部正次認為，想在品質上超過有悠久製錶歷史的瑞士，簡直不可能。因此，他打算帶領SEIKO另尋他路，放棄在機械錶製造上和瑞士較勁，轉戰開發新產品。
1980年後，瑞士錶市占率竟一度跌到了10%，利潤率也僅剩20%，台灣自動化之父石滋宜指出，原因就在於SEIKO的絕地反攻。
1967年，瑞士的鐘錶研究所曾開發一款石英錶，但始終不被堅持傳統機械技術的鐘錶業者接受，因為他們認為：「石英錶絕對沒有取代機械錶的一天！」
後來，在某次鐘錶展示會場上，SEIKO相中石英錶，便買下了石英錶的技術專利，回國後用心經營、改良，在1969年推出世界第一只「石英電子錶」。與機械錶相比，石英錶最大的優勢就是走時準確：當時錶中之王勞力士的月誤差在100秒左右，而石英錶的誤差卻不超過15秒，立刻引起市場騷動。
結果在短短十年內，日本取代瑞士在鐘錶市場上的地位，1970年後，成為全世界最大的鐘錶生產基地、手錶銷售量就躍居到了世界首位。
當年SEIKO的例子，正是透過放棄戰略，助攻品牌找到新的利基點、絕地反攻。
2.巴菲特如何決定，把寶貴的時間花在什麼事上？
《Inc.》報導，巴菲特這位億萬富翁有一個簡單的策略，讓他能在繁雜的事項中靈活取捨。這個方法，就藏在巴菲特和他私人飛行員邁克·弗林特 （Mike Flint）的一段對話中。
巴菲特的私人飛行員Mike Flint，曾為美國四任總統開過飛機，但他想在事業上做出更大的成就，他因此向巴菲特請教。
巴菲特讓他寫下想要達成的25個目標。寫完之後，巴菲特又讓他圈出其中最重要的5個。
巴菲特問：你現在知道該怎麼做了吧？
Flint說：知道了，我馬上開始著手於這5個目標，另外20個放在閒暇時間再做。
巴菲特搖搖頭：不，你錯了，那些你沒有圈出來的目標，正是你應該全力避免的事，不要花任何時間和精力在它們上面。
雖然弗林特詢問優先考慮哪些職業目標，但巴菲特的建議，也同樣適用於短期目標或重大選擇上。
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