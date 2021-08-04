蘋果擴大加州自駕車測試車隊 繼續推動Apple Car？

蘋果公司在過去兩個月持續推動內部自駕車技術的研發，車隊新增一輛車，以及16份用於加州道路行駛的駕駛許可。

AppleInsider網站報導，根據加州汽車管理局的資料，蘋果5月在加州部署68輛測試車。新的資訊顯示，截至7月30日止，蘋果又讓測試車隊新增一輛車，相當於蘋果在2019年8月在路上部署的車輛數。

蘋果也將自駕車駕駛人員數提高至92人，高於5月的76名駕駛。蘋果在今年初曾讓持照駕駛人員的數量減少近半，如今又再增加更多駕駛人員。

蘋果在加州的自駕測試車隊規模為第三大，次於Waymo的615輛車和通用汽車自駕車新創事業Cruise的201輛車。通用Cruise的車輛數在過去兩個月穩定增加，Waymo則大增250輛；兩家業者都新增駕駛人員數量，GM Cruise新增102人，Waymo則增加373人。

長久來，蘋果打算進軍自駕車市場的消息已被廣泛報導，但外界仍不清楚該公司在這塊領域的動機。這項泰坦計畫（Project Titan）在2014年展開，謠傳規劃推出「Apple Car」品牌，泰坦計畫團隊員工規模一度超過1,000人並投入各項方案，但該計畫在2016年底被暫時擱置，原因是開發遇阻、蘋果高層產生歧見。

後來，資深主管Bob Mansfield據傳接手該部門，並且重新聚焦於自駕軟體和支援硬體；據報導，這項計畫在去年12月已交給AI和Siri主管賈南德瑞亞（John Giannandrea）。

蘋果據傳在1月曾與現代和起亞汽車協商生產事宜，但後來破局，蘋果繼續與其他車廠討論可能的協議。