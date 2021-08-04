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彭博：軟銀已掌握製藥大廠羅氏50億美元的股份

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
軟銀認為羅氏藥廠以數據來研發藥物的基因科技部門被嚴重低估了。路透
軟銀認為羅氏藥廠以數據來研發藥物的基因科技部門被嚴重低估了。路透

彭博引述知情人士報導，軟體銀行（Softbank）已悄悄對羅氏藥廠（Roche Holding）累積50億美元的股份，押注這家製藥公司運用數據來開發新藥的策略。

彭博匯編的數據顯示，軟銀目前已位列羅氏藥廠的大股東。

羅氏藥廠的業績最近受到新冠肺炎檢測業務的提振，該公司的診斷部門迅速因應疫情，但治癌藥物面臨日益激烈的競爭，使製藥事業欲振乏力。

這家總部位於瑞士巴塞爾的公司股價過去一年上漲8.8%，相較之下，MSCI全球製藥、生物科技和生命科學指數上漲14.7%。

羅氏藥廠擁有雙元的股權結構，有表決權和無表決權的股票是分開的。創辦人家族擁有50.1%的有表決權持股，諾華公司（Novartis AG）則擁有另外1/3持股。目前並不清楚軟銀持有那一種股票。

據知情人士透露，軟銀認為羅氏藥廠以數據來研發藥物的基因科技部門被嚴重低估了。羅氏藥廠去年才聘請了哈佛大學附屬博德研究所（Broad Institute） 的核心成員生化學家 Aviv Regev，負責主持這個部門。

羅氏藥廠也正開發新冠肺炎新藥丸和阿茲海默症治療藥。

新冠肺炎 軟銀

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