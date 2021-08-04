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新冠疫情拖累原油和金屬下跌 現貨黃金微幅走低

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
現貨黃金微幅下跌。 路透
現貨黃金微幅下跌。 路透

新冠肺炎疫情在中國大陸蔓延拖累需求前景，原油價格周二連續二日下跌；鋅價引領基本金屬全線走低。現貨黃金微幅下跌，投資人密切關注美國周五將公布的就業報告，以判斷聯準會（Fed）的政策動向。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價兩日連跌

國際油價周二連續二日下跌，因Delta引起的疫情在原油需求大國中國蔓延，可能顛覆全球消費復甦走勢。西德州中級原油（WTI）收跌1%，觸及近兩周收盤低點。

短短兩周內，中國大陸出現的疫情已波及近一半行政區域。據中國石油估算，這一輪疫情可能會抹掉5%的短期石油需求。股市上漲和安曼灣郵輪「潛在劫持」事件緩和油價跌勢。

「亞太地區目前是防疫封鎖焦點，」Raymond James＆Associates Inc. 分析師Pavel Molchanov說：「目前全球有8.87億人處於封鎖狀態，多於2021年初，其中85%在亞太地區。」

WTI 9月交割原油期貨下跌70美分，結算價報每桶70.56美元；布蘭特原油10月交割原油期貨下跌48美分，至每桶72.41美元。

●鋅價率金屬下跌

鋅價周二率基本金屬下跌，中國鋼鐵市場下跌，對鋅帶來壓力，另外新冠疫情蔓延帶來的風險也抑制了投資人對大宗商品的興趣。

由於Delta變種病毒感染病例不斷增加，中國的疫情防控正受到考驗；隨著當局加大抗疫力度，大宗商品受到衝擊。

由於上海期貨交易所的鋼鐵期貨面臨壓力，用於防鏽的鋅創出六周多以來最大跌幅。

銅價連續三天下跌，此前有報導顯示美國和中國製造業成長放緩。

倫敦金屬交易所鋅價一度下跌3％至每噸2,960美元，倫敦時間下午5:51結算價跌2.7％至2,969.50美元。

金價小跌

現貨黃金紐約時間下午1:35跌0.1％至每英兩1,811.12美元；Comex 12月交割黃金期貨下跌0.4％，結算價報每英兩1,814.10美元。

油價 金價

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