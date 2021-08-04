台積電ADR上漲1.3% 較台北交易溢價拉大至11.2%
台積電ADR周二漲1.3%收在118.41美元，較台北交易股票溢價11.2%。費城半導體指數漲0.6%。
美股三大指數全面走高，其中道瓊工業指數上揚逾200點，標普500指數收盤創新高，受蘋果和醫療股上漲提振，但市場依然對Delta變種病毒確診案例激增憂心忡忡，使得表現亮眼的企業財報季失去部分光彩。
道瓊工業指數收漲278.24點，漲幅達0.8%，報35,116.4點；標普500指數漲35.99點，或0.82%，收報4,423.15點；那斯達克指數漲80.23點，或0.55%，尾盤報14,761.30點。
台灣加權股價指數昨天上漲50.48點收17,553.76點。台積電漲0.7%收594元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 128.62 +2.10 127.00 1.28
中華電 CHT 118.10 +0.86 117.00 0.94
台積電 TSM 660.75 +1.33 594.00 11.24
聯電 UMC 59.43 +3.50 59.40 0.05
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言