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台積電ADR上漲1.3% 較台北交易溢價拉大至11.2%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二漲1.3%收在118.41美元，較台北交易股票溢價11.2%。費城半導體指數漲0.6%。

美股三大指數全面走高，其中道瓊工業指數上揚逾200點，標普500指數收盤創新高，受蘋果和醫療股上漲提振，但市場依然對Delta變種病毒確診案例激增憂心忡忡，使得表現亮眼的企業財報季失去部分光彩。

道瓊工業指數收漲278.24點，漲幅達0.8%，報35,116.4點；標普500指數漲35.99點，或0.82%，收報4,423.15點；那斯達克指數漲80.23點，或0.55%，尾盤報14,761.30點。

台灣加權股價指數昨天上漲50.48點收17,553.76點。台積電漲0.7%收594元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 128.62 +2.10 127.00 1.28

中華電 CHT 118.10 +0.86 117.00 0.94

台積電 TSM 660.75 +1.33 594.00 11.24

聯電 UMC 59.43 +3.50 59.40 0.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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