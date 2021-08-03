BMW上季財報優於預期 警告晶片荒威脅前景

BMW上季財報優於預期，但與其他同業一樣，擔心未來幾個月的生產作業將受全球晶片荒影響。

BMW各車款的需求在第2季回升，今年可望穩定成長；今年第1季BMW的銷量落後對手賓士近30,500輛，但上半年銷量差距已縮小至約4,400輛。

BMW上季息前稅前淨利飆升至50億歐元，遠高於分析師預估的40億歐元；汽車生產部門的營業利益率攀升至16%，約為該公司預估的7%到9%的兩倍

BMW財務長彼得（Nicolas Peter）表示：「供應鏈瓶頸延續愈久，狀況可能會變得愈緊繃；我們預期下半年生產作業仍將受限，這也將對銷售量造成衝擊。」

其他車廠也有相同的疑慮，福斯汽車受惠於Audi和保時捷（Porsche）品牌銷售暢旺，雖已調高財測，仍對供應鏈問題示警；戴姆勒也因晶片短缺，下修交車量預測。

相較之下，BMW雖然也面臨晶片荒，但生產作業受影響程度小於其他車廠。BMW股價3日一度下跌2.6%，今年來累計上漲約14%。