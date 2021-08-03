快訊

「EUA未獲准」郭台銘很著急 陳時中：下午會簽核BNT疫苗

奧運奪牌選手加碼金比一比！金門最慷慨 台中連帕運都包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BMW上季財報優於預期 警告晶片荒威脅前景

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
BMW上季財報優於預期，但下半年生產可能仍將受晶片荒影響。 路透
BMW上季財報優於預期，但下半年生產可能仍將受晶片荒影響。 路透

BMW上季財報優於預期，但與其他同業一樣，擔心未來幾個月的生產作業將受全球晶片荒影響。

BMW各車款的需求在第2季回升，今年可望穩定成長；今年第1季BMW的銷量落後對手賓士近30,500輛，但上半年銷量差距已縮小至約4,400輛。

BMW上季息前稅前淨利飆升至50億歐元，遠高於分析師預估的40億歐元；汽車生產部門的營業利益率攀升至16%，約為該公司預估的7%到9%的兩倍

BMW財務長彼得（Nicolas Peter）表示：「供應鏈瓶頸延續愈久，狀況可能會變得愈緊繃；我們預期下半年生產作業仍將受限，這也將對銷售量造成衝擊。」

其他車廠也有相同的疑慮，福斯汽車受惠於Audi和保時捷（Porsche）品牌銷售暢旺，雖已調高財測，仍對供應鏈問題示警；戴姆勒也因晶片短缺，下修交車量預測。

相較之下，BMW雖然也面臨晶片荒，但生產作業受影響程度小於其他車廠。BMW股價3日一度下跌2.6%，今年來累計上漲約14%。

BMW 晶片

延伸閱讀

世界電動摩托車錦標賽首輛全電動Safety Car BMW i4 M50登場

經典雙門跑車改很大 BMW Z4 M搖身一變硬派越野車

全新BMW iX豪華純電旗艦休旅 316萬元起正式預售

BMW悅動未來 - Inspire the Future設計徵選

相關新聞

特斯拉「大電池」狂燒三天才撲滅 儲能系統風險引人憂

特斯拉設在澳洲吉朗附近Moorabool的一座大型儲能電池在上周五起火燃燒，當地消防隊花了三天才把火勢撲滅。 這已引發外...

騰訊重挫！中國官媒點名「精神鴉片」遊戲業崩跌

「老調重彈，中國遊戲業直接打殘？」中國官媒在今天3日上午，發佈一篇探討電玩對社會影響的專文：〈「精神鴉片」竟長成數千億產業〉，直斥中國沉迷網路遊戲和手遊的現象，對未成年人甚至整體社會的健康危害。雖然此番官腔論調早已不是第一次，但再度點名龍頭企業騰訊及旗下手遊《王者榮耀》，卻讓騰訊的股價應聲崩盤超過10%，連帶波及其他遊戲同業跟著重挫。突如其來的手遊聲討所為何來？過去就多次被針對的騰訊和王者榮耀，是否將是下一波官方強力監管的目標？

英飛凌：晶片供應「極為吃緊」 營收遜預期因產能受阻

德國晶片大廠英飛凌（Infineon）周二（3日）表示，晶片供應現在仍然「極為吃緊」，上季營收未能如市場預期，主要是在馬...

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國大陸網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業，原因包括近來北京當局打壓科技業...

BMW上季財報優於預期 警告晶片荒威脅前景

BMW上季財報優於預期，但與其他同業一樣，擔心未來幾個月的生產作業將受全球晶片荒影響。

疫情未歇航班大減 澳航2500人放無薪假

澳洲航空公司（Qantas Airways Ltd.）今天宣布，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起、多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。