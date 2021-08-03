黃金走勢不定…銅價小幅走低 油價創兩周最大跌幅

在全球銅市場供應緊張之際，全球第一大銅生產國正面臨著三個銅礦同時罷工的風險；油價創兩周最大跌幅，因Delta變種病毒造成疫情迅速蔓延，對石油需求構成威脅，同時中國經濟數據顯示出經濟放緩跡象；黃金走勢搖擺，投資人等待美國關鍵就業報告以獲取有關未來貨幣政策的線索。

●銅價小幅走低

周一在倫敦金屬交易所，銅價一度上漲0.8%。在數據顯示美國7月製造業成長放緩之後，銅價最終收盤下跌0.3％至每噸9,700.50美元。

迄今為止，全球供應面臨的最嚴重威脅來自Escondida銅礦，這是世界上最大的銅礦，工會上周投票否決了必和必拓集團的最終薪資提議。除非雙方本周在政府調解的談判中達成協議，否則這個去年產量達到120萬噸的銅礦或許將會停產。 另外兩家較小的礦山--Codelco的Andina銅礦和JX Nippon Mining＆Metals的Caserones銅礦，勞工的集體薪資談判也處於同一階段，使得全球產量的7％以上處於風險之中。

●油價創兩周最大跌幅

紐約原油期貨重挫3.6%。隨著中國大陸再次出現疫情以及雪梨感染人數創新高，消費前景蒙上陰影。同時一些主要OPEC產油國的供應進入市場。數據顯示中國7月景氣放緩。

CIBC Private Wealth高級能源交易員Rebecca Babin稱，中國政府遏制大宗商品價格的措施正產生影響，「中國下一輪原油進口數據對弄清該國應對近期疫情的狀況如何至關重要」

油價「回吐了上周的部分漲幅，因中國數據疲軟並且與Delta病毒擴散相關的擔憂揮之不去，」盛寶銀行大宗商品研究主管Ole Hansen表示。原油價格已進入「需求擔憂抵銷供應前景緊張影響的」區間。 另外，美國、以色列和英國指責伊朗發動了油輪襲擊事件，並誓言做出回應。

西德州中級原油（WTI）9月交割原油期貨下跌2.69美元，結算價報每桶71.26美元；布蘭特原油10月交割期貨下跌2.52美元，收於每桶72.89美元。

●黃金走勢游移

ThinkMarkets分析師Fawad Razaqzada在報告中說，美國非農就業報告可能成為黃金交易員關注的焦點，因為這可能會影響Fed縮減量化寬鬆的步調。

他補充說，如果變種病毒得不到控制，那可能會影響經濟成長，進而影響FED的政策，將會削弱美元並支持黃金。

現貨黃金在紐約時間下午1:46上漲0.1％至每英兩1,816.13美元；上周五收盤下跌0.8％，並將上周漲幅收窄至0.7％。

12月交割黃金期貨上漲0.3％，結算價報1,822.20美元。美元指數（DXY）延續上周的跌勢。白銀持平，鉑金和鈀金上漲。