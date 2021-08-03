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台積電ADR小漲 較台北交易溢價10.6%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一微漲0.2%收在116.86美元，較台北交易股票溢價10.6%。費城半導體指數漲0.6%。

道瓊工業指數盤中觸及新高，尾盤回落，下跌97.31點，跌幅0.28%，至34,838.16點；標普500指數在連續第六個月上漲後，周一小幅下跌8.10點，跌幅0.18%，至4,387.16點；那斯達克綜合指數上漲8.39點，漲幅0.06%，至14,681.07點。

台灣加權股價指數昨天大漲255.87點收17,503.28點。台積電漲1.7%收590元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 126.03 +1.80 125.50 0.42

中華電 CHT 117.16 +1.23 116.50 0.56

台積電 TSM 652.41 +0.19 590.00 10.58

聯電 UMC 57.45 -2.28 57.50 -0.09

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普 ADR

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