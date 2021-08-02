進軍網銀最大手筆 Square以290億美元收購澳洲Afterpay
美國行動支付業者Square同意以290億美元（390億澳幣）全股票交易，收購澳洲金融科技公司Afterpay，跨足消費貸款市場。這是Square歷來規模最大的收購案。
Afterpay標榜消費可透過分期付款先買後付，這家公司以30日為止的收盤價計算，市值為279億美元。兩家公司發表聲明表示，這項交易預計2022年第1季完成。
Square近來推出網銀業務，包括提供支票帳戶和存款帳戶給小企業，及提供貸款服務，收購Afterpay有助Square跨足消費貸款事業。Square目前尚未推出消費貸款服務。
根據Afterpay官網，這家公司2015年在雪梨成立，目前在全球擁有逾700名員工。Afterpay允許消費者信用購買，之後分四次分期付款，顧客若準時繳費，就不須繳納收任何利息。
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