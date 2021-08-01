IBM攜手東京大學 啟用日本第一台商用量子電腦

日本東京大學與美國IBM公司已開始啟用日本第一台商用量子電腦，正式進軍這個以美國和中國大陸為首的競爭激烈領域。

由IBM開發、東京大學擁有獨家使用權的「IBM量子系統一號」電腦系統，已在神奈川縣川崎企業育成中心安裝並啟用，跨出日本量子電腦商用化的第一步。這台量子電腦也是IBM在美國以外建置的第二套量子系統，第一套系統輸出到德國。

由豐田汽車、Sony及三菱化學等企業在去年成立一個產學聯盟，已使用這台電腦進行聯合研究，以探索量子運算實際應用以及培育人才資源。

日本總合研究所（JRI）資深研究員間瀨英之說，在日本設立一個量子電腦基地的意義非常重大，將有助於培育精通量子電腦實際操作的人才，而且有助加深與亞洲等海外專家的交流，「隨著日本提倡此領域的研發，可望成為該國的一大優勢」。

量子電腦使用量子（例如光粒子），兼具波和粒子的特性，可立即計算出數十種組合，而非像傳統電腦逐一運算。因此，量子電腦能以比超級電腦更快的速度解決複雜問題，將用於開發新藥品和材料、建立金融模型，以及優化物流與加密能力。