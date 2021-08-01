快訊

高球／7選手加賽奪銅 潘政琮4洞苦戰出線創歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南疫情嚴峻 寶元鞋廠停工時間延至8月9日

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
越南寶元鞋廠停工時間將延長一周至8月9日。 網路照片
越南寶元鞋廠停工時間將延長一周至8月9日。 網路照片

越南新冠肺炎疫情嚴峻，全球最大運動鞋製造商寶成集團旗下的越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）停工時間將延長一周至8月9日。

彭博資訊報導，越南寶元鞋廠工會主席古發業（Cu Phat Nghiep，音譯）以簡訊表示，位於胡志明市的寶元鞋廠，將把製鞋作業停工時間延長一周。

寶元鞋廠聘僱5.6萬名員工，因無法依照胡志明市當局的要求安排員工在工廠住宿，自7月14日以來持續停工。

越南正苦於難以應對該國迄今最嚴重疫情，政府7月31日宣布把涵蓋南部多數地區的居家避疫管制措施延長兩周，包括胡志明市。越南衛生部表示，截至31日全國共已出現150,060例新冠肺炎確診病例，因新冠肺炎致死人數達1,306人，確診病例中有97%是在4月下旬以後通報；胡志明市的感染人數則占總確診數的約63%。

新冠肺炎 越南 胡志明市

延伸閱讀

官員訪問帶疫苗 美積極布局東南亞

寶成越南廠防疫 停工至8月9日

越南新冠疫情嚴峻 再有台灣人染疫死亡

紐約時報新視界：越南粉捲

相關新聞

問題不在錢！知名運動員為何開始拒絕Nike大品牌 寧選小贊助商？

提到運動員贊助，許多人的腦海中必定出現Nike、愛迪達等知名品牌，但近年來越來越多美國女性運動員不再接受大品牌贊助，轉與知名度較低的小品牌簽訂贊助合約。為什麼？大品牌挾其雄厚資本，為運動員帶來高知名度，難道不好嗎？ 實情是，運動員贊助已出現世代變化，過去運動員可能只問贊助商能提供多少錢，而現在問題不只是錢。...

越南疫情嚴峻 寶元鞋廠停工時間延至8月9日

越南新冠肺炎疫情嚴峻，全球最大運動鞋製造商寶成集團旗下的越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）停工時間將延長一周...

美就業數據 牽動8月股市

投資人擔心科技巨人獲利成長放緩的疑慮下，那斯達克綜合指數在7月最後一個交易日率美股三大指數下跌。展望8月，投資人認為周五...

Google創辦人賣股10億美元

資料顯示，Google創辦人佩吉和布林5月至今合計已出脫手中逾10億美元的持股。兩人從2017年到今年4月間都未出售任何...

電商開路 紙包裝股漲翻天

新冠肺炎疫情爆發帶動電商蓬勃發展，連帶推升紙箱需求與價格，紙類包裝類股因而大漲，而且在電商持續成長與減塑潮流等趨勢的拉抬...

Fed減債時程 官員沒共識

美國聯準會（Fed）上周三召開利率決策會議後，釋出已在討論縮減購債的訊息，金融市場密切關注實施時間表。由上周五兩位Fed...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。