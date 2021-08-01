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越南疫情嚴峻 寶元鞋廠停工時間延至8月9日
越南新冠肺炎疫情嚴峻，全球最大運動鞋製造商寶成集團旗下的越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）停工時間將延長一周至8月9日。
彭博資訊報導，越南寶元鞋廠工會主席古發業（Cu Phat Nghiep，音譯）以簡訊表示，位於胡志明市的寶元鞋廠，將把製鞋作業停工時間延長一周。
寶元鞋廠聘僱5.6萬名員工，因無法依照胡志明市當局的要求安排員工在工廠住宿，自7月14日以來持續停工。
越南正苦於難以應對該國迄今最嚴重疫情，政府7月31日宣布把涵蓋南部多數地區的居家避疫管制措施延長兩周，包括胡志明市。越南衛生部表示，截至31日全國共已出現150,060例新冠肺炎確診病例，因新冠肺炎致死人數達1,306人，確診病例中有97%是在4月下旬以後通報；胡志明市的感染人數則占總確診數的約63%。
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