貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）看來過了一個非比尋常的7月，先是卸下亞馬遜執行長，接著完成他從童年就開始做的太空夢；到了7月最後一個交易日，他的身價因公司股價重挫而大縮水，所幸仍保住全球首富的頭銜。

亞馬遜股價在7月30日重挫7.56%，收報3,327.59美元，因上季財報不如預期，和疫情帶動的成長熱潮可能即將結束。根據彭博億萬富豪指數的資料，貝佐斯的財富也隨之蒸發140億美元，個人淨值縮水至1,931億美元，但依然穩坐全球首富寶座，個人淨值還是比排行第二的特斯拉執行長馬斯克高出80億美元。

美國科技業億萬富豪過去一周的遭遇可說是大不相同。Google母公司字母上季財報優於預期，推升兩位創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）的個人淨值水漲船高。相較下，微軟和臉書的財報雖亮眼，並未帶動億萬富豪股東的財富增加。

臉書執行長祖克伯的個人淨值，光是在30日就縮水7.326億美元。他在過去一周持續宣傳臉書未來的發展計畫，就是號稱可結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）的「虛擬宇宙」（MetaVerse）。

值得注意的是，亞馬遜股價大跌，市值因而蒸發逾1,300億美元，光是這個數目就相當於目標百貨（Target）的市值，甚至比標普500指數中430多家成分企業的市值還高。