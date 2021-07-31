貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。 美聯社
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。 美聯社

全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）看來過了一個非比尋常的7月，先是卸下亞馬遜執行長，接著完成他從童年就開始做的太空夢；到了7月最後一個交易日，他的身價因公司股價重挫而大縮水，所幸仍保住全球首富的頭銜。

亞馬遜股價在7月30日重挫7.56%，收報3,327.59美元，因上季財報不如預期，和疫情帶動的成長熱潮可能即將結束。根據彭博億萬富豪指數的資料，貝佐斯的財富也隨之蒸發140億美元，個人淨值縮水至1,931億美元，但依然穩坐全球首富寶座，個人淨值還是比排行第二的特斯拉執行長馬斯克高出80億美元。

美國科技業億萬富豪過去一周的遭遇可說是大不相同。Google母公司字母上季財報優於預期，推升兩位創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）的個人淨值水漲船高。相較下，微軟和臉書的財報雖亮眼，並未帶動億萬富豪股東的財富增加。

臉書執行長祖克伯的個人淨值，光是在30日就縮水7.326億美元。他在過去一周持續宣傳臉書未來的發展計畫，就是號稱可結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）的「虛擬宇宙」（MetaVerse）。

值得注意的是，亞馬遜股價大跌，市值因而蒸發逾1,300億美元，光是這個數目就相當於目標百貨（Target）的市值，甚至比標普500指數中430多家成分企業的市值還高。

貝佐斯 馬斯克 太空

延伸閱讀

NASA與馬斯克敲定合約 貝佐斯抗議踢鐵板

貝佐斯高唱競爭好：願減20億美元 與馬斯克搶NASA合約

貝佐斯給驚喜 各頒1億獎金讓這兩人「財務自由」做慈善

返回地球後的想法？貝佐斯：須將所有汙染產業移往太空

相關新聞

微軟CEO：員工會用腳投票 希望回辦公室或遠距上班

Delta變種病毒讓美國新冠疫情再度升溫，打亂不少企業對員工上班模式的規劃。Google、臉書等科技大廠也開始重新思考回...

NASA與馬斯克敲定合約 貝佐斯抗議踢鐵板

美國國家航空暨太空總署（NASA）選定太空探索科技公司打造月球登陸器，引發藍源公司和國防合約商Dynetics提出抗議，...

四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

投資人擔心科技巨人獲利成長放緩的疑慮下，那斯達克綜合指數周五率美股三大指數下跌。展望8月，投資人認為下周五公布的美國就業...

美中金融加速脫鉤 中方土洋韭菜一起割

2000年透過所謂「VIE架構」來美上市的第一家中國概念股是「新浪」，後來被稱為「新浪架構」的VIE，成為所有中國高科技...

馬斯克曾想把特斯拉賣給蘋果 新書曝：條件是當蘋果CEO

近日一本新書揭露，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多年前有意把特斯拉賣給蘋果，但卻開出想當蘋果執行長的條件，讓蘋...

雖科技股扯後腿 史指本月升逾2%

受亞馬遜下跌拖累，美股下跌，但史坦普500指數連續第6個月上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。