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NASA與馬斯克敲定合約 貝佐斯抗議踢鐵板

中央社 / 華盛頓30日綜合外電報導
亞馬遜創辦人貝佐斯。 美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯。 美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）選定太空探索科技公司打造月球登陸器，引發藍源公司和國防合約商Dynetics提出抗議，但美國政府國會稽核處今天支持NASA的決策。

路透社報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍源公司（Blue Origin）與Dynetics，不滿電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）承攬NASA的29億美元（約新台幣810億元）月球登陸器合約，要求NASA不得獨厚SpaceX。

對此，美國政府最高審計及監督機構國會稽核處（The Government Accountability Office, GAO）表示，該單位「駁回NASA不當獨厚SpaceX的抗議論點」。

NASA今天發表聲明說：「美國國會稽核處的決定，使NASA與SpaceX得以規劃，50多年來首次載人登月的進程。」NASA聲明並說，美國太空人登月是拜登政府的首要之務。

但藍源公司今天表示，還是認為NASA這項決策具有「根本問題」，美國國會稽核處無法解決這些問題，是「因為他們的管轄權有侷限」。藍源公司稱將持續呼籲應與兩個直接供應商簽約，堅信這才是正確的解決之道。

萊多斯控股公司（Leidos Holdings Inc）的子公司Dynetics則表示，對於這項決定感到失望，但日後仍將計劃爭取NASA公布的其他合作機會。

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