快訊

桌球文字直播／林昀儒戰德老將搶銅 首局11:13熬戰落敗

羽球／打敗依瑟儂！戴資穎逆轉闖4強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軟體更新導致電池降壓 特斯拉以150萬美元和解

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉以150萬美元，與提起集體訴訟的Model S車主和解。路透
特斯拉以150萬美元，與提起集體訴訟的Model S車主和解。路透

舊金山美國地方法院的文件顯示，美國電動車大廠特斯拉已同意以150萬美元與1,743名Model S車主達成和解，解決特斯拉之前發送的軟體更新導致車輛電池性能受影響的爭議。

根據和解條件，每位車主可獲625美元的和解金。原告主張，他們的Model S在2019年5月收到特斯拉推送的軟體更新，導致有一段時間充電速度變慢、最大電量縮減、行駛的里程也減少，因而在當年8月狀告特斯拉  。

代表特斯拉車主的律師指出，直到特斯拉在2020年3月發布修正更新後，電池降壓引發的問題才徹底改善。

特斯拉當初降低電池電壓，可能與2019年5月一輛特斯拉Model S在香港起火有關。當時特斯拉發布聲明說，為謹慎起見，正透過軟體更新修正Model S和X的充電和熱管理設定，以強化對電池的保護，並增加電池壽命。

特斯拉 舊金山

延伸閱讀

陸特斯拉Model 3降6.4萬元 網酸：從車界蘋果變小米

車用電池、家電需求旺 Panasonic上季營業利益增逾26倍

特斯拉 Q2淨利增九倍

疑未注意後照鏡死角 特斯拉變換車道致後車翻覆

相關新聞

軟體更新導致電池降壓 特斯拉以150萬美元和解

舊金山美國地方法院的文件顯示，美國電動車大廠特斯拉已同意以150萬美元與1,743名Model S車主達成和解，解決特斯...

李在鎔痛失南韓首富寶座 Kakao創辦人擁3,770億元居首

南韓最夯即時通訊軟體業者Kakao的創辦人金範洙（Brian Kim）今年來財富大增逾60億美元，躍居南韓首富寶座，超越...

意法半導體CEO：全球晶片短缺一路至2023年上半年

歐洲晶片大廠意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）29日表示，全球晶片短缺的情況將延續至2023年上半年...

【戴維斯專欄】把央行放在應有的權力位置上

富比世雜誌（Forbes）2012年評選的全球最有權勢者排行榜中，當時的美國聯準會（Fed）主席柏南克名列第六，歐洲央行...

【Bloomberg】蘋果和谷歌都贏很大 兩者之間誰更勝一籌？

不管有沒有疫情，蘋果（Apple）、谷歌（Google）母公司Alphabet都能想辦法賺到大錢，不過，兩家科技巨擘可能...

【Bloomberg】晶片荒緩解走上崎嶇之路 蘋果為證

今年從特斯拉（Tesla）到麥當勞（McDonald's）各行各業公司都被籠罩在內的晶片荒，正出現緩解現象。但不是人人都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。