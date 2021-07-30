軟體更新導致電池降壓 特斯拉以150萬美元和解

舊金山美國地方法院的文件顯示，美國電動車大廠特斯拉已同意以150萬美元與1,743名Model S車主達成和解，解決特斯拉之前發送的軟體更新導致車輛電池性能受影響的爭議。

根據和解條件，每位車主可獲625美元的和解金。原告主張，他們的Model S在2019年5月收到特斯拉推送的軟體更新，導致有一段時間充電速度變慢、最大電量縮減、行駛的里程也減少，因而在當年8月狀告特斯拉 。

代表特斯拉車主的律師指出，直到特斯拉在2020年3月發布修正更新後，電池降壓引發的問題才徹底改善。

特斯拉當初降低電池電壓，可能與2019年5月一輛特斯拉Model S在香港起火有關。當時特斯拉發布聲明說，為謹慎起見，正透過軟體更新修正Model S和X的充電和熱管理設定，以強化對電池的保護，並增加電池壽命。