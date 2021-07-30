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意法半導體CEO：全球晶片短缺一路至2023年上半年

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
意法半導體預期公司晶片產品下半年和明年繼續漲價。（路透）
意法半導體預期公司晶片產品下半年和明年繼續漲價。（路透）

歐洲晶片大廠意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）29日表示，全球晶片短缺的情況將延續至2023年上半年。

謝利29日接受採訪時表示：「情況將在2022年逐漸改善，但在2023年上半年之前，我們不會恢復正常狀態。」

謝利說，他所說的「正常情況」指的回到一般的晶片庫存水準，且補充零件的平均延遲時間為約三個月。

謝利說，晶片短缺正在刺激價格上揚。他表示，意法半導體晶片今年平均價格較一年前上漲5%，預期今年下半年和2022年會進一步漲價

謝利表示：「這和過往不同，當時各方都在等待微軟推出新的作業系統，來帶動對更多新電腦的需求。」「現在是全球性的改變…對零件有大規模訂單。」

謝利表示，意法半導體今年僅能滿足七成的總客戶需求，隨著該公司投資於提升產能，明年滿足客戶需求的幅度會拉高至85%至90%。

半導體 漲價

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