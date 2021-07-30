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「女股神」伍德力捧Roku 但旗下基金狂倒貨52萬股

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
「女股神」伍德（如圖）日前兩周前極力吹捧串流電視業者Roku，但她旗下的方舟投資管理公司在過去一個月持續出脫Roku持股。網路照
「女股神」伍德（如圖）日前兩周前極力吹捧串流電視業者Roku，但她旗下的方舟投資管理公司在過去一個月持續出脫Roku持股。網路照

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood），在兩周前極力吹捧串流電視業者Roku，表示這是她的首選股票之一，但伍德旗下的方舟投資管理公司（Ark），在過去一個月持續出脫Roku持股。

根據彭博資訊統計，Ark 28日出脫4.72萬股Roku股票，使該公司自6月30日以來減持的總股數達到52萬股左右。以28日的收盤價計算，伍德出脫這些持股賺進2.43億美元。

Roku股價從5月低谷迄今一度大漲69%，因此Ark可能獲利了結，為其他目標籌措資金。根據顯示，Roku仍然是Ark最大的持有部位之一，在方舟創新股票指數型基金（ETF）持股的占比為6.5%，價值超過14億美元。

由於伍德先前大力追捧Roku，一些市場參與者對Ark減持Roku股票可能大感吃驚。伍德不久前接受CNBC專訪時才說，出售居家防疫概念股是一大錯誤。Ark發言人尚未對此發表看法。

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