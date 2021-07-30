滴滴否認媒體報導其考慮私有化的計畫

（德國之聲中文網）中國的打車公司滴滴出行在周四（7月29日）否認媒體報導關於該公司考慮私有化丶安撫中國當局並補償其在美國上市以來投資者損失的報道。

《華爾街日報》援引知情人士表示，隨著中國對科技公司的打擊範圍擴大，滴滴一直在醞釀下市計劃，這也得到了中國國家互聯網信息辦公室的支持。

滴滴在首次公開募股(IPO)中籌集了44億美元，上個月才在紐約上市。不過，它在一份聲明中說，《華爾街日報》針對其考慮私有化的報道並不屬實。

「公司申明，上述信息不屬實，」它在提到該報道時說：「公司正在與中國相關政府部門充分合作，對公司進行網絡安全審查。」

受《華爾街日報》消息影響，滴滴的股價在盤前交易中跳漲了40%，但在華爾街開盤時縮減了漲幅。滴滴在周三上漲了11.2%，收於每股9.86美元，但比6月30日的上市價格下跌了29.6%。

滴滴上市幾天後，中國國家互聯網信息辦公室對該公司進行了調查，並要求其停止注冊新用戶，理由是基於國家安全和公共利益。該監管機構還表示，它將從應用商店中刪除滴滴的APP應用程式。

滴滴的上市是自2014年電子商務巨頭阿裡巴巴集團控股上市以來中國公司最大的股票銷售。近期，中國龐大的互聯網行業因反壟斷丶客戶數據隱私和其他違規行為而受到了長達一個月的監管打擊，這也讓投資者感到震驚。

北京在本月早些時候表示，包括中國國家互聯網信息辦公室丶交通運輸部和國家市場監督管理總局在內，至少有七個部門的官員正在對滴滴出行進行現場的網絡安全審查。

消息人士告訴路透社，鑑於中國政府對境內數據使用的敏感性，中國國家互聯網信息辦公室一直在調查該公司的一些數據是否有可能最終落入外國實體手中。

《華爾街日報》報道稱，滴滴一直在與銀行家丶監管機構和主要投資者談判，試圖解決其在紐約證券交易所上市後的問題。

該報指出，滴滴已要求其主要承銷商去評估投資者對私有化計劃的看法，以及他們可能接受的定價範圍。《華爾街日報》還說，涉及對其公開交易的股票進行要約收購是初步考慮的方案之一。

當前，中國公司也接受美國越來越多的審查。美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）的一位委員在周一（7月26日）表示，在美國上市的中國公司都必須披露中國政府干預其業務的風險，作為其定期報告義務的一部分。

美國證券交易委員會在3月通過了一些措施，如果外國公司不遵守美國的審計標准，將把它們從美國的證券交易所踢除。美國上市公司會計監管委員會(Public Company Accounting Oversight Board）長期以來一直抱怨其進入中國受限。

（路透社丶《華爾街日報》等）

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