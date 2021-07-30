蘋果發債65億美元 為庫藏股計畫做準備
蘋果（Apple）29日在美國投資級債券市場發債65億美元，將分成四種期限債券發行，此時這家科技巨頭日益尋求將現金返還給股東。
彭博資訊引述消息人士報導，這次發行期限最長的債券是40年期，殖利率將比美債殖利率高出0.92個百分點，最初討論的價格為1.15個百分點區間。
發債資金將用於一般企業用途，包括實施庫藏股、配息、資本支出以及推動收購案所需的資金。標普全球對蘋果即將發行的債券給予AA+評級。
蘋果身為全球市值最大的公司，近來持續發債，善用當前位於歷史低點的融資成本。蘋果2月剛發行140億美元的債券。
股東報酬一直是蘋果關注的焦點，蘋果近年來買回上千億美元的庫藏股和配息，以減少巨額的現金準備。消息人士說，高盛和美國銀行負責這次的發債事宜。
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