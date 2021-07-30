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台積電ADR上漲近1% 日月光、聯電猛飆6%、7%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（29日）收盤上漲，日月光、聯電ADR分別大漲超過6%、7%；台積電漲幅近1%，較台北交易股票溢價為11.23%。

美股道瓊指數收盤上漲153.6點，漲幅0.44%，收35,084.53點；標普500指數上漲18.51點，漲幅0.42%，收4,419.15點；那斯達克指數上漲15.68點，或0.11%，收14,778.26點。

費城半導體指數收盤勁揚1.86%，收3,333.2點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.74 +6.33%

中華電 CHT 41.67 +0.60%

台積電 TSM 116.15 +0.94%

聯電 UMC 10.19 +7.60%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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