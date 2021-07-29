美國Q2 GDP 年增6.5% 遠低於預期、通膨偏高

美國公布第2季實質國內生產毛額（GDP），初估年增率僅6.5%，遠遜於預估的8.4%，也僅比第1季的6.3%（修正後數字）略高。國內產品與服務實質總產值換算成年率後達19.36兆美元，已超過新冠肺炎疫情爆發之前的水準。

最重要的個人消費支出依然穩健，年增11.8%，優於預估的10.5%，也比第1季11.4%的增幅更強。但因政府支出、住宅投資及存貨投資低於預估，使GDP表現不佳。

通膨率明顯偏高。GDP平減指數年升6%，高於預估的5.4%，更比第1季時的4.3%大幅上升；個人消費支出核心平減指數比第1季上升6.1%（年率），符合預估，遠高於第1季時的2.7%（修正後數字）。

勞工部同日公布的數據顯示，上周（7月24日止）首次申領失業給付人數為40萬人，比預估的38.5萬人略高，但比前周的42.4萬人（修正後數字）減少；前周（7月17日止）連續申領給付者為326.9萬人，高於預估的318.3萬人，與之前一周人數大致相當。