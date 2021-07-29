Fed、白宮若錯估通膨形勢 經濟會受到什麼樣的衝擊

CNN報導，白宮和聯準會（Fed）至今仍認為，通貨膨脹不會持續，隨著經濟重啟，物價將降溫。多數經濟學家似乎同意Fed的「通膨僅是暫時性」之說，投資人也沒被2008年以來物價最強漲勢嚇退。

然而，一些分析師警告，這種看法的風險極高；如果這些共識有誤，通膨居高不下，可能危及經濟復甦、股市，甚至是總統拜登的施政議程。

摩根大通私人銀行資深市場經濟學家羅斯表示：「他們仍高喊通膨是『暫時性』，但如果這種看法錯了，可能會讓目前的經濟周期縮短。」也就是說，屆時Fed必須快速升息以抑制通膨；借貸成本升高，將拖緩甚至讓經濟復甦偏離正軌。

與此同時，高通膨和高利率，將使拜登更難實施逾4兆美元的基礎建設和社會安全網計畫。

Bleakley顧問集團投資長布克瓦表示：「Fed在玩一場他們會輸掉的試膽遊戲；我認為，Fed對通膨的看法並不正確。」

布克瓦表示，Fed應盡快改變政策，若裹足不前，會更難在不讓經濟放緩的情況下緩解通膨；「Fed想必不願從後面追趕通膨走勢」。

一些華爾街領導人，包括貝萊德執行長芬克、摩根大通執行長戴蒙等，近來都已示警，認為通膨恐怕不是暫時性。

國際貨幣基金（IMF）也敦促各國央行，不要對只延續幾個月的通膨過度反應，但也承認「暫時性的壓力仍有可能變得更持久，各國央行可能需先發制人」。

經濟預測可能出現嚴重錯誤，包括Fed在內；Fed主席鮑爾6月時自己都曾說過：「很多方面我們都須謙卑，（預測經濟）充滿高度不確定性。」