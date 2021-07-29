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豐田6月產量、銷量皆創新高 未受晶片荒衝擊

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
豐田汽車6月銷售創新高，歸因於強勁的全球汽車需求，而且生產似乎並未受到受晶片荒衝擊。路透
豐田汽車6月銷售創新高，歸因於強勁的全球汽車需求，而且生產似乎並未受到受晶片荒衝擊。路透

豐田汽車6月銷售創新高，歸因於全球汽車需求強勁，且豐田的生產顯然不太受晶片短缺影響。

豐田6月銷量年增20%至884,750輛車，總產量也比去年同期暴增41%，至831,533輛。全球今年的汽車需求激增，擺脫去年的疫情低谷。

同時，晶片短缺問題延燒，持續衝擊汽車生產，這造成經銷商的庫存持續減少，而且部分汽車製造商無法滿足需求。

汽車研究機構Cox Automotive預估，美國新車庫存在7月初降到歷史低點。這些情況可能持續影響車廠未來的銷售。

Cox Automotive高級經濟學者切斯布魯說，美國7月汽車銷售步調，可能是去年8月以來最慢，「如果庫存遲遲未能改善，我們可能看見銷售步調進一步放緩。」

在晶片吃緊的情況下，豐田的表現比其他車廠更好，因充分了解供應鏈和對半導體這類關鍵零件維持充裕的庫存。豐田6月的產量，比2019年同月高出5萬多輛車。

但豐田未來數月可能面臨不利因素。日產汽車預估，7到9月這一季的生產，受晶片短缺的衝擊最大。豐田29日表示，正延長泰國廠的停工時間，此時東南亞各國正全力對抗再度升溫的新冠疫情。

豐田 疫情 日產

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