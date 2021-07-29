中概股暴跌 美國散戶大軍進場抄底

中國大陸近來出手整頓當地大企業，搞得太平洋彼岸的華爾街雞飛狗跳，但炒短線的美國散戶見機不可失，紛紛進場抄底。

Vanda研究公司表示，散戶繼日前大舉買進美股，創下資產購買紀錄後，27日又向市場豪擲近17億美元。看起來，這支以股票交易平台Robinhood為基地的「散戶大軍」，把他們的資金投入包含科技股在內的指數股票型基金（ ETF ）。

全球最大、規模達3,830億美元的SPDR標普500指數ETF，27日吸引35.5億美元資流入，寫下3月以來最大單日流入額。規模達1,820億美元的Invesco那斯達克100指數ETF，也吸引4.74億美元資金流入，使過去四日的總流入額超過32億美元。

北京當局設法在教育和科技等多個領域推動影響深遠的改革，導致在國內外上市的大陸企業股價下跌。市場擔憂北京整頓企業，這個氛圍連帶拖累美股27日下挫，包括標普500指數和道指皆下跌。

Vanda分析師說：「當市場對大陸整頓企業的擔憂擴散至美股，導致美股下挫，此時抄底大軍馬上再度進場。」

Vanda的研究顯示，散戶買進包括科技股在內多檔重挫的個股，買進最多的前三家公司分別是蔚來汽車、小鵬和阿里巴巴。

赴美掛牌的大陸企業，股價在28日止跌回升。知情人士透露，這是因中國證監會與主要投銀召開線上會議，期望安撫市場情緒。

那斯達克金龍中國指數飆升9.3%，創下近13年來最大漲幅。蔚來汽車漲6.3%，阿里巴巴漲5.3%，小鵬汽車勁揚7.6%。

Vanda分析師說：「中國ADR就是最新的證據，可看出散戶過去四個月的投資行為如何變化。他們推動高本益比股票創下三位數報酬率，現在轉向買入表現落後大盤的個股。」