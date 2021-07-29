中國再建百座核導彈發射井！總數逾兩百「核威懾」升級

美國科學家表示，中國正在擴大「其儲存和發射核導彈的能力」。美國科學家聯合會（FAS）一份最新報告稱，來自中國新疆省的衛星圖像表明它正在建造核導彈發射井，讓美國國防官員對中國的核建設表示擔憂。

據報導，這是過去兩個月來中國西部第二個興建中的發射井筒倉井，該場地可容納多達110個發射井，用於儲存和發射導彈。上個月《華盛頓郵報》才報導稱「在甘肅省玉門沙漠地區的一處地點發現120個發射井」，總數達到230座。

FAS在26日的報告中表示，位於玉門西北約380公里的新站點處於「開發的早期階段」。這個消息傳出之際，美國和俄羅斯正準備進行軍控談判，美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）之間的會談被視為恢復陷入僵局的削減核武器談判的第一步，但中國迄今尚未參加軍控談判。

美國戰略司令部也在推文中表達對該報告的擔憂，表示「這是兩個月內公眾第二次發現我們一直在談論的關於世界面臨的日益增長的威脅和圍繞它的秘密面紗的事情」。

美國國防部五角大樓2020年曾表示，中國擁有超過200枚核彈頭的庫存，並計畫將這一數量至少翻一倍，如今這項計畫似乎正在慢慢實現。