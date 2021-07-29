美元先升後貶 Fed尚未設定縮減QE時程表

美元周三（28日）走貶，聯準會稍早發布決策聲明表示，儘管新冠感染病例增加，但經濟正在復甦，不過該聲明並未為聯準會縮減資產購買設定時程。

美元指數28日下跌0.149%，至92.324，在聯準會發表後一度升至92.766，隨後回落。

美元兌日圓升值0.12%，報109.91日圓；歐元兌美元升值0.24%，報1.1845美元。

聯準會在聲明中表示，將繼續討論何時縮減每月1,200億美元的購債計畫。

TD Economics高級經濟學家James Marple表示：「聲明暗示有關縮減大規模資產購買規模的討論，但除了繼續評估情勢外，沒有承諾任何未來計畫。」

他說：「我們預期8月底的全球央行年會將有更激烈的討論，有關縮減購債的計畫可能會在9月的聲明中得到反映，屆時還將公布新的經濟預測。」

美元過去一個月一直升值，美元指數自聯準會在6月會議上轉趨鷹派立場以來，上漲約2.3%。

英鎊升值0.15%至1.3904美元，接近兩周高點，分析師把升值歸因於過去七天英國新增新冠確診病例減少。

比特幣上漲2.3%，至40,381.88美元，兩天前突破過4萬美元關卡，約六周以來首見。