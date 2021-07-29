台積電ADR勁揚逾1％ 聯電漲幅更大
台股ADR周三（28日）收盤上漲，台積電ADR勁揚逾1%，較台北交易股票溢價率為11.31%。聯電ADR上漲超過2%。
美股道瓊指數28日收盤下跌127.72點，跌幅0.36%，收34,930.8點；標普500指數下跌0.8點，跌幅 0.02%，收4,400.66點；那斯達克指數上漲102.01點，漲幅0.7%，收14,762.58點。
費城半導體指數收盤上漲1.76%，收3,272.4點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.22 +0.98%
中華電 CHT 41.42 +1.07%
台積電 TSM 115.07 +1.35%
聯電 UMC 9.47 +2.60%
資料來源：彭博資訊
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