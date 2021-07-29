布林肯會晤譚德塞 合作支持WHO第二階段疫情溯源調查

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28日在科威特會晤世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），討論持續合作改革強化WHO，建立更好的全球疫情大流行應對能力。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯強調，美國支持WHO針對疫情起源進行更多研究（包含在中國大陸）以了解當前疫情大流行，並預防未來。

布林肯說，下一階段的調查應及時、以證據為基礎、透明、由專家領導，且不受干預；布林肯強調國際社會在此重大議題合作的重要性，重申美國支持更廣泛的多邊全球公衛行動。

普萊斯表示，布林肯與譚德塞承諾與所有會員國合作，在強化全球公衛安全上取得有意義且具體的進展，這是為預防、發現、應對未來的疫情大流行和公衛威脅做準備。

譚德塞就任WHO秘書長後，被視為支持中國大陸，疫情大流行期間也被質疑偏袒中方；不過，他日前改口稱不能過早排除實驗室外洩可能，並指第一次調查期間中國大陸沒有與WHO團隊分享這些數據，他敦促中方能「透明、開放與合作」，並要求其配合WHO的第二階段疫情調查。

中國大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新22日表示，中方不會參與WHO的第二階段調查，包括病毒從武漢實驗室洩漏的可能性。

WHO 疫情 布林肯

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