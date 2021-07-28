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英特爾和台積電，在晶圓代工領域的「距離」有多遙遠？

商業周刊 / 邱韞蓁／商業周刊
英特爾（Intel）。美聯社
英特爾（Intel）。美聯社

摘要

1. 為了奪回晶片製造的龍頭地位，英特爾有意大手筆併購第四大晶圓代工廠格羅方德。但，英特爾的7奈米製程處理器，卻預計比台積電更先進的3奈米製程晶片還要晚推出。

2. 台積電市占率在全球過半，不因分手華為而受阻。格羅方德市占率則位居第四，它與英特爾的客戶服務能力還有待加強。

3. 美國也計畫強化自家半導體供應鏈，還補助台積電美國設廠，引來英特爾執行長不滿。分析師認為，併購格羅方德一案，對英特爾仍是弊大於利。

據《華爾街日報》7月15日報導，英特爾（Intel）有意斥資300億美元（約新台幣8400億元），收購另一晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries），以提高晶片產量。外界認為，若成交，這將是有史以來規模最大的收購案。

3月，英特爾新任執行長季辛格（Pat Gelsinger）公開喊話，要讓英特爾重振旗鼓，恢復昔日晶片製造龍頭的榮景，該公司在2021年的資本支出，是近10年來最高。而這次的併購案，似乎也驗證了季辛格想打敗台積電的野心。

不過，英特爾花了大筆鈔票，攜手格羅方德，真的就能稱心如意了嗎？《電子時報》（DIGITIMES Asia）指出，晶圓代工主要有三大支柱：製造技術（process technology）、客戶結構（client structure）、行業生態系統（ecosystem）。台積電在此三大領域長期耕耘，讓其地位遙遙領先他人。

對於英特爾的野心，半導體分析師陸行之評論：「擔心英特爾被新上任的CEO Pat把老店搞爛，搞砸了，不要以為專業晶圓代工這麼好做。」他並分析，英特爾這次的併購案，恐怕還是弊大於利。

製造技術

英特爾7奈米還在聞聲、台積已要推3奈米

台積電的製造技術對上英特爾，誰勝誰輸？《電子時報》報導，雖然英特爾指出，台積電7奈米製程電晶體的密度，不過只相當於自家10奈米的水平，但是，它主要服務的是自家設計生產的產品，並非其他IC設計公司。此外，根據美國科技網站SDxCentral，英特爾的7奈米製程處理器，預計延後至2023年推出，而台積電更先進的3奈米製程晶片，則將於2022下半年，就要開始量產。

數據分析公司GlobalData分析師Parth Vala表示，台積電3奈米的技術表現會更出色：與5奈米相比，相同功耗下速度提升至15％，相同速度下功耗降低達30％。

分析師陸行之也補充，英特爾2023年二季度量產的7奈米晶片，將落後台積電2020年二季度量產的5奈米晶片，且落後幅度約達3年。更別說是英特爾「想親近」的格羅方德，早在2018年，它就已經宣布無限期暫停7奈米先進製程發展。同時外界也懷疑美國人、與美國本土生產的營運效率，否則為什麼格羅方德要將新廠蓋在新加坡，而不是回到美國。

客戶結構

蘋果、高通、超微都是台積電擁護者

過去，華為曾是台積電第二大客戶，但去年因美國制裁，便與台積電分手。不過，台積電仍然有多元化的客戶服務經驗，包含蘋果、高通（Qualcomm）、超微（AMD）、Nvidia、賽靈思（Xilinx）、博通（Broadcom）等。

根據集邦科技（TrendForce）統計，2021年第一季，台積電晶圓代工的市占率為55％，力壓第二名三星（17％）。而格羅方德靠5％市占率，只拿下第四位，輸給聯電（UMC）的7％。看來，晶圓代工的市占率大幅落後台積電，也顯示出格羅方德與英特爾的客戶服務能力，仍有待加強。

行業生態系統

台灣晶圓代工已形成超完美供應鏈

台積電。路透
台積電。路透

《電子時報》指出，在建立完整生態系統方面，除了EUV設備供應之外，其他材料供應商、設備業者也扮演重要角色。現在，台灣政府正大力推動半導體產業鏈在地化，台積電2和3奈米投資都會留在台灣。

另一方面，美國政府同樣喊著「美國優先」的口號，而英特爾來自美國，確實擁有台積電沒有的位置優勢。今年，它也承諾投入200億美元（約新台幣5600億元），要擴大美國本地的晶片製造設備。

話雖如此，英特爾執行長季辛格日前卻透過政治雜誌《Politico》發聲，似在抱怨政府並未好好照顧自家企業。他批評，台積電在美國亞利桑那州斥資120億美元（約新台幣3360億元），打造5奈米製程晶圓廠，美國政府竟然提供設廠補助。季辛格表示，台積電把最有價值的智慧財產留在自己國家，並在台灣開發先進產品，此舉會損害美國本土產業的發展。

或許，英特爾若與格羅方德的「老二陣線」，就算成效再不彰，成熟製程或許不用再委外給台積電；更長遠一點，連先進製程都不用委外，甚至能和聯電或台積電搶生意。不過，目前從這三大支柱看來，短時間內就算兩者合作，恐怕在晶圓代工領域，離台積電仍有一段苦苦追趕的距離。

參考來源：The Wall Street JournalDIGITIMES AsiaDIGITIMES Asia(2)SDxCentralThe VergeNikkei AsiaTaiwan News陸行之臉書

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