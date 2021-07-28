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LGD上季獲利優於預期 疫情推升電視和筆電需求大增

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
樂金顯示器（LGD）上季獲利優於預期，且為連續第三季獲利。路透
樂金顯示器（LGD）上季獲利優於預期，且為連續第三季獲利。路透

樂金顯示器（LGD）上季獲利優於預期，且連續第三季寫下獲利成績，逆轉去年同期虧損窘境，反映消費者在居家防疫期間對電視和筆電的需求大增，推升面板價格上漲。

LGD 27日公布，到6月底止的上季營業利益為7,010億韓元（6.07億美元），優於市場預估的5,990億韓元和去年同期的虧損5,170億韓元。

LGD上季營收年增31%至7兆韓元。集邦科技的數據顯示，LGD主力產品55吋液晶電視面板上季價格也去年同期漲逾一倍。

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