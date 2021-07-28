油價小幅走低 主要基本金屬全線走低 金價持穩

油價周五下跌，因全球新冠肺炎病例激增引發了對短期需求的疑慮；倫敦工業金屬下跌，中國股票暴跌衝擊全球市場，在疫情蔓延壓制經濟前景之際進一步削弱了風險偏好；金價持平，投資人在聯準會（Fed）開會公布結果前心存觀望。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價小幅走低

紐約原油期貨周二下跌0.4%。高傳染性Delta病毒變種感染病例增加，導致世界各地採取新的限制措施，特別是在疫苗接種率較低的國家。

美國衛生官員將在周二晚些時候發布的指南中建議完成疫苗接種的人在室內公共場所戴上口罩。

「目前更多的是對市場信心的打擊，」Again Capital LLC合夥人John Kilduff說：「石油市場對疫情發展更加敏感，特別是當疫情惡化時。」

紐約商業交易所9月交割西德州中級原油（WTI）下跌26美分，結算價報每桶71.65美元；倫敦ICE歐洲期貨交易所9月布蘭特原油跌2美分，收於每桶74.48美元。

●主要基本金屬全線走低

鎳領跌基本金屬，人民幣匯率走低使得以美元計價的大宗商品對中國製造商來說顯得更加昂貴。中國金融市場遭拋售，以及對新冠病毒delta變種蔓延影響經濟的顧慮，都導致基本金屬剛剛出現的漲勢中斷，並且投資人越來越擔心，在市場進入季節性疲軟期之際，需求可能遭受重創。

Sucden Financial的分析師在通過電子郵件發布的報告中表示。 「Delta變種病毒的蔓延在金融市場引起了一些緊張情緒，特別是在高通膨的背景下。」

倫敦金屬交易所鎳價一度下跌2.6％至每噸19,215美元，當地時間下午5:53結算價報19,357美元；倫敦金屬交易所所有主要金屬均走低，銅價下跌0.5%。

●金價持穩

紐約時間下午3:22，現貨黃金上漲0.1%至每英兩1,799.92美元；12月交割的黃金期貨上漲不到0.1%，結算價報1,804美元。現貨白銀、鉑金和鈀金下跌。

接受彭博調查的經濟學家預計，預計Fed明年將開始縮減資產購買，重點縮減MBS；預計Fed將以快於此前預期的速度升息，直至2024年底。金價持穩於每英兩1,800美元附近，聯邦公開市場委員會周二開始為期兩天的會議，投資人離場觀望。

金價周一一度上揚，受陸股波動影響。中國整頓科技行業，打擊市場的風險胃口。