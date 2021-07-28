薛曼：譴責陸方霸凌台灣 敦促北京和平對話

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）26日在天津會晤中國大陸國務委員兼外交部長王毅，一名國務院發言人轉述薛曼表示，美中有其各自的利益與責任，合作是基於雙方立場一致，而非交換；另外，薛曼也談到美國對台堅若磐石的支持，譴責中方霸凌民主夥伴，敦促北京以和平對話方式解決兩岸分歧。

這名發言人以背景說明方式，說明剛結束的美中外交高層對話。

國務院發言人表示，正如同美國總統拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）所說，在美中關係中有競爭、有合作，也有對立的領域，薛曼相信與中方對口官員往來，是促進美國利益的正確方式。

至於接下來是否有下一次或定期外交高層對話，國務院發言人表示，目前還沒有任何宣告。

薛曼強調，美中有各自的利益與責任，在若干議題上合作，是基於一致的立場，而不應該是交換。

國務院發言人表示，儘管美中激烈競爭，但雙方都需要負責任地處理這段關係，且在全球和平安全議題上仍有共享利益的合作領域。

有關台灣，這名發言人說，薛曼提到美國對台堅若磐石的支持，譴責中華人民共和國霸凌民主夥伴，敦促北京透過和平對話解決兩岸分歧。