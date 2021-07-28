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微軟連十季營收超預期 雲端續俏、投資人仍憂動能減

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
微軟營收與獲利連續第十季超越分析師預期。（路透）
微軟營收與獲利連續第十季超越分析師預期。（路透）

微軟（Microsoft ）27日公布財報，上季營收與獲利連續第十季超越分析師預期，但收盤後股價在回穩前一度重挫多達3%，主要因投資人擔心Azure雲端運算部門成長減緩，且來自Windows產品授權給裝置製造業者的營收下滑。

微軟表示，在截至6月30日止的第4季度營收年比成長21%至462億美元，高於分析師預估的443億美元；淨利大幅成長47%至165億美元，相當於每股盈餘2.17美元，高於分析師預測的1.92美元。

以個別部門來看，包括Azure公共雲端、伺服器作業系統 Windows Server、SQL Server和GitHub在內的「微軟智慧雲」（Intelligent Cloud）部門上季營收173.8億美元，較去年同期成長30%，高於分析師預估。

其中，Azure雲端事業上季營收成長51%，超過前兩季分別達50%的增幅。然而，一些投資人擔心Azure事業上季的好成績部分是來自匯兌盈益，若剔除此一因素，營收成長幅度降至45%，代表成長幅度減緩。雖然Azure一直穩定成長，卻面臨與亞馬遜AWS和Google雲端事業的競爭。

Sanford C. Bernstein分析師莫德勒（Mark Moerdler）表示：「如果Azure減速，人們會不開心，擔心榮景時期已過。投資人顯然擔心Azure未來永遠都不會像亞馬遜的那樣規模龐大。」

不過微軟財務長胡德（Amy Hood）仍盛讚Azure的表現優於她預期，且表示雲端需求仍然強勁。

至於包含Office生產力軟體、LinkedIn和Dynamics在內的「生產力和企業處理部門」，上季營收成長25%至146.9億美元，且商業版Office 365的訂用數成長；包含Windows軟體等在內的「更多個人運算部門」營收也成長9%至140.9億美元。

微軟表示，電玩裝置Xbox硬體銷售成長逾一倍。儘管Xbox在去年底推出新機款，但全球半導體短缺卻導致Xbox主機銷售受限。此外，電玩和遊戲服務上季營收下滑4%。

胡德說，零件短缺也衝擊PC和Surface產品的供貨，Surface上季銷售下滑20%，她預期晶片和零件短缺的效應延續至7月1日展開的新年度。上季來自設備製造商的Windows授權許可下滑3%，與消費者PC相關的授權營收也下滑4%。

微軟股價27日收盤下跌近0.9%至286.54美元，目前，微軟公司的市值已超過2兆美元，僅次於蘋果公司。近幾個月來，蘋果與微軟的市值競爭又重新燃起。過去一年，微軟的股價上漲約40%。

半導體 LinkedIn

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