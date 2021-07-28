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台積電ADR隨費半下挫 較台北交易溢價9.9%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌1.8%收在113.54美元，較台北交易股票溢價9.9%。

費城半導體指數跌1.9%。

美股三大指數下跌，結束連續五日上漲的行情，投資人在大型科技和網路公司公布財報，及美國聯準會（Fed）周三宣布政策決定前保持謹慎態度。

道瓊工業指數收跌85.79點，或0.24%，報35,058.52點；標普500指數跌20.84點，或0.47%，收報4,401.46點；那斯達克指數跌180.14點，或1.21%，終場報14,660.58點。那斯達克指數跌最深，寫下5月12日以來最大單日跌幅，三大指數尾盤均收復部分跌幅，脫離盤中最低點。

台灣加權股價指數昨天跌133.69點收17,269.87點。台積電平盤收580元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 114.29 -1.81 115.00 -0.62

中華電 CHT 115.08 -0.02 115.50 -0.37

台積電 TSM 637.66 -1.82 580.00 9.94

聯電 UMC 51.84 -2.74 53.10 0.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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