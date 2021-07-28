從伺服器晶片搶英特爾市占 超微樂觀看待本季營收

超微公司（AMD）第3季營收預測優於預期，可見這個第二大電腦微處理器製造商正從英特爾蠶食利潤豐厚的伺服器晶片市場。

超微預估第3季營收約在41億美元加減1億美元。彭博調查分析師意見平均預估為38億美元。超微也調升全年營收展望，將營收成長預測由原先的50%調高至60%。

執行長蘇姿丰發布新聞稿說：「我們成長得比市場更為顯著，所有事業需求都很強。」

從超微財報來看，這家公司正搶走英特爾的市占率。英特爾公布第2季營收衰減6%。

蘇姿丰在線上法說會上表示，就算明年PC需求下滑，超微可望繼續成長。「我們預期我們有很不錯的競爭力，我們勢得遭要更強。」

超微第2季獲利增逾兩倍至7.10億美元，每股純益0.58美元。營收大增99%至38億美元。

超微盤後股價上漲不到1%，周二正常交易時段收在91.03美元，今年以來跌2%，費城半導體指數相較之下上漲13%。