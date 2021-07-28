不用盟友選邊站 美防長：尋求穩定對中關係與危機溝通

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）27日在新加坡富麗敦論壇（Fullerton Lecture）就印太地區夥伴關係發表演說；他表示，美國不要求東南亞國家選邊站；不尋求衝突，將捍衛利益，尋求具建設性、穩定的對中關係，包含強化與解放軍的危機溝通管道。

根據國防部新聞稿，奧斯丁表示，美國是印太國家，且在穩定開放繁榮的印太地區具有重要利益；美國致力於強化長久的聯盟，建立新的夥伴關係，美國不要求東南亞國家選邊站。

奧斯丁表示，在印太地區有些不依循共同原則的行動，北京南海的主權聲索並非基於國際法基礎，其主張踐踏區域國家的主權，美國持續支持區域鄰國依國際法捍衛權利，並持續致力於對日尖閣群島、對菲律賓在南海安全的條約義務（指美日安保條約與美菲共同防禦條約）。

奧斯丁也說，中國大陸對印度愈發具侵略性，威脅台灣人民，傷害新疆地區維吾爾族；「差異與分歧真實存在，如何處理至關重要；當我們的利益受威脅，我們將不退縮，然而，我們也不尋求衝突。」

「我承諾追求具建設性、穩定的對中關係，包括強化對解放軍的危機溝通管道」，奧斯丁說，希望能與北京在如氣候變遷威脅中一起合作。

奧斯丁說，在大國競爭下，美國不要求東南亞各國選邊站，美國將與理念相近國家、區域組織一起，鼓勵各國合作。

東南亞 北京 南海

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