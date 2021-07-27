日本準備推稅務優惠方案 吸引外國晶片製造商

彭博資訊報導，日本正在準備一套包含稅務優惠、補貼和投資獎勵的方案，欲吸引台積電、三星電子及英特爾等外國晶片製造商，以重振其日漸走下坡的半導體產業。

報導引述日本的半導體公司主管和經濟產業省官員說，東京當局正在努力吸引外國晶片製造商與日本同業成立合資企業。如同美國、南韓國和中國大陸一樣，日本正尋求在先進技術的重要戰略零件製造中攫取更大的市占率，從5G 、自駕車，到物聯網等先進科技。

日本經濟產業省資訊科技部門主管西川和美表示，這項方案的投資規模與稅務優惠， 可能類似美國和南韓最近推出的計畫，「我們希望像台積電、三星或英特爾這類一流的晶片製造商在日本投資一家合資的先進邏輯半導體晶圓廠，以幫助重振江河日下的日本半導體產業」。

根據經濟產業省的數據，就銷售額而言，日本在全球晶片市場的占比從 1988 年的 50.3% 下降至2019 年的10%。 以目前的銷售流失率推估，到了 2030 年日本最終可能沒有市占率。

三井表示，在預定秋季舉行的眾議院選舉後，這項投資計畫很可能會被納入政府的追加預算。他並指出，政府在12月宣布其年度稅改計畫時，非常可能一併公布半導體的稅務優惠措施。

日本電子及資訊科技產業協會（JEITIA）的半導體政策主管三井丰興（音譯）說：「當美國和南韓等其他國家宣布這麼大的方案時，我們需要採取類似措施，取得與其他國家相同的立足點，並且變得非常具有競爭力。」

同時也是快閃記憶體製造商鎧俠株式會社（KIOXIA）企劃部門主管的三井說：「這項稅務獎勵對我們來說非常重要。」「政府補助和補貼是一次性的，因此從長遠來看，稅務減免或稅負扣抵更為重要 . 南韓的方案提供了非常大的稅務減免，我們希望有類似的激勵措施來提升競爭力。」