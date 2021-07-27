超車台塑越鋼後 越南和發集團的新高爐明年初動工

日經亞洲評論報導，在今年稍早超車台塑河靜鋼廠、躍居東亞最大鋼鐵製造商之後，越南的和發集團計劃斥資85兆越南盾（37億美元）在中部廣義省興建的高爐，明年初將動工，以鞏固業界地位。

和發擴建的時機，正值越南努力在國內增產關鍵工業原料，因為疫情和地綠政治緊張局勢凸顯了過度依賴中國大陸出貨的風險。

1992年成立的和發1996年才進軍煉鋼產業，目前擁有4座高爐，1到3月間生產大約200噸粗鋼，是有史以來首度領先競爭對手，台塑和日本JFE控股共同投資的河靜鋼鐵廠。

有了新高爐之後，和發的年產能將再增加560萬噸，大約460萬噸熱軋捲，和大約100萬噸鋼筋和線材棒。總體而言，該公司預計到2024年，粗鋼的年產能可擴大70%到約1,400萬噸。

越南是東盟最大的鋼鐵生產國和消費國，和發和台塑河靜鋼鐵廠等本土企業之間的競爭已日益激烈，主要是中國大陸減少鋼鐵出口，和發在內的東南亞企業獲得擴張空間，再加上全球經濟自疫情復甦，更為越南鋼鐵廠提供重大推力，舉例來說，去年的鋼筋價格上漲了40%到50%。

在1到6月的上半年，和發銷售出180萬噸建築鋼材，比去年同期成長22%。該公司2021年目標是淨利潤增加33%到18兆越南盾，收入成長31%至120兆越南盾。