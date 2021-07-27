北京打壓私營企業 女股神Cathie Wood持續倒貨陸股

北京打壓私營企業令股市大震動，有「女股神」封號、執掌方舟（Ark）投資管理公司的伍德（Cathie Wood）持續倒貨陸股。

根據該公司交易活動數據，方舟投資管理公司負責人上周每天都在拋售科技巨擘騰訊控股和房地產網站貝殼找房的股票。

彭博報導，中國大陸監管機關正採取愈來愈嚴厲的措施，加強管控第二大經濟體，此舉指在減少不平等和金融風險，並加強共黨權威。最新的監管目標是補教產業，要求教育培訓機構轉為非營利公司、不得上市或買賣股票。大陸的科技和教育公司股價立即應聲暴跌，那斯達克金龍中國指數可望創下2008年以來最大的兩日跌幅。股價跌幅2月以來已經超過1兆美元。物業管理和美食外送公司周一也被拖累挫低，市場擔心他們的行業也將被收緊。

隨打壓力度加大，伍德加速拋售陸股。她旗下最大基金ARK Innovation ETF的230億美元資產，僅0.32%投資於大陸公司，遠低於2月時的8%。另一檔基金ARK Next Generation Internet ETF仍有大約3.8%投資大陸，但也低於今年稍早的近9%。

Miller Tabak +公司首席市場策略師Matt Maley談到伍德減持時表示：「我認為這是負責任的做法，關於中國大陸一下一步可能採取的行動，不確定性太多。」

伍德剛經歷了艱難的春天，投資人連兩個月自她的基金撤資，但她的操作有助其主要基金ARKK從5月的今年以來低點反彈逾20%。退出騰訊和貝殼找房有助伍德的努力，那兩檔股票都比2021年高點大跌超過60%。

獨立顧問聯盟（Independent Advisor Alliance）投資長Chris Zaccarelli說：「中國大陸的經濟和企業具有巨大的成長潛力，但權衡自己的投資組合裡有多少能曝露在政治和貨幣風險之下，很重要。」

截至兩周前，方舟都未改變其有大型大陸科技股的前景或5年價格目標。方舟亞洲創新分析師崔宇龍7月13日在網路研討會上告訴投資人：「從網絡安全客戶或美國上市審查的基本角度來看，監管的變化大致未影響業務。」