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彭博：「Kaseya」未支付勒索駭客贖金來獲得解密金鑰

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國托管軟體開發業者「Kaseya」22日宣布，在本月早些時候遭受大型勒索軟體攻擊後，雖然取得勒索軟體的解密金鑰，不過「Kaseya」並沒有支付獲取解密金鑰的贖金費用。路透
美國托管軟體開發業者「Kaseya」22日宣布，在本月早些時候遭受大型勒索軟體攻擊後，雖然取得勒索軟體的解密金鑰，不過「Kaseya」並沒有支付獲取解密金鑰的贖金費用。路透

美國托管軟體開發業者「Kaseya」22日宣布，在本月早些時候遭受大型勒索軟體攻擊後，雖然取得勒索軟體的解密金鑰，不過「Kaseya」並沒有支付獲取解密金鑰的贖金費用。

「Kaseya」在聲明中表示「雖然每家公司都必須自行決定是否支付贖金，但在與專家協商後決定不與實施這次襲擊的犯罪分子進行談判，我們沒有動搖這一承諾，我們豪不含糊地確認，『Kaseya』沒有直接或通過第三方間接支付贖金來獲得解密金鑰」。

網路安全公司和美國官員認為該勒索的罪回禍首、勒索軟件組織「REvil」在俄羅斯境外運營，並自己聲稱對此次攻擊負責，並曾要求7000萬美元的贖金獲得解鎖金鑰，不過在襲擊之後「REvil」似乎消失了。

「Kaseya」上周表示它是從第三方那裡獲得一個解密器，但沒有說明是否支付贖金或解密金鑰是如何獲得。根據CNN上周報導，這家總部位於邁阿密的公司要求其客戶簽署保密協議以獲得解密金鑰。

俄羅斯 邁阿密 CNN 駭客 勒索病毒

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