台積電ADR周一跌0.98% 溢價率11.95%
台積電ADR周一（26日）隨美股費城半導體指數下跌，跌幅0.98%，較台北交易股價溢價11.95%。
美股道瓊指數26日收盤上漲82.76點，漲幅0.24%，報35,144.31點；標普500指數漲10.51點，漲幅0.24%，收4,422.30點；那斯達克指數小漲3.72點，漲幅0.03%，收14,840.71點。
費城半導體指數收盤下跌0.1%。
以下是主要台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投資ASX 8.29 +0.36
中華電 CHT 40.99 -0.70
台積電 TSM 115.65 -0.98
聯電 UMC 9.49 +0.64
資料來源：彭博資訊
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