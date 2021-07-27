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克服供應鏈障礙 特斯拉Q2淨利增至10倍逾10億美元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉26日公布第2季財報，淨利和營收都超過市場預期。路透
特斯拉26日公布第2季財報，淨利和營收都超過市場預期。路透

特斯拉（Tesla）周一公布亮麗財報，該公司上季克服威脅限制產量的嚴重供應鏈問題，獲利和營收都超過華爾街預期。這家美國的電動車大廠股價在盤後交易勁揚2%。

營收達119.6億美元，高於大多數分析師預期的112億美元，比去年同期大增97%，當時受疫情影響，工廠被迫關閉。

根據一般公認會計原則揭露的淨利增加到11.4億美元（或每股1.02美元），這是首度超過10億美元，相較下，去年是1.4億美元（或每股10美分）。而據華爾街用來評估該公司的模擬財務訊息，剔除掉基於股票的薪酬，特斯拉的每股盈餘是1.45 美元，高於分析師先前預估的96美分。

汽車業務的毛利率是28.4%，比2021年前3個月高出近兩個百分點，儘管出售碳權的收入，3.54億美元，低於前一季的5.14億美元。

截至6月30日止的一季，特斯拉交車量（最接近銷量）為201,250輛，超過大部分分析師預估的195,000-200,000輛。總產量206,421輛。

受惠於更高的銷量且有效控制住成本，該公司營業利潤是一年前的3倍，增加到13億美元。在此同時，有1.76億美元費用，可能是執行長馬斯克（Elon Musk）股票薪酬計畫之下支付的費用，反映出該公司可能達成新績效目標。

最新數據還包括特斯拉持有的比特幣減值2,300萬美元。加密貨幣的價格在第2季下跌，該公司沒有在價格上漲時重估其持有的比特幣，意味帳戶不會反映最近發生的強勁反彈，除非賣掉該資產。

特斯拉還公布能源業務收入為8.01億美元，包括供應家庭、企業和公用事業的太陽能光電和儲能系統，比前一季增長超過60%。另有951美元的服務和其他收入。該公司目前經營598家門市和服務中心，以及有1,091輛車的行動服務車隊，與去年同期相比增加34%。

特斯拉 比特幣 馬斯克

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