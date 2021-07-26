美中天津會談落幕 凸顯雙方歧見仍深

美國與中國大陸高層外交官員在天津會談落幕後的發言，凸顯雙方歧見仍深，也顯示全球前兩大經濟體對於如何改善雙方日益緊張的關係，尚未找到明確出路。

中國大陸外交部副部長謝鋒26日在會談中向美國副國務卿薛曼表示，「中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難。」新華社報導，謝鋒在會談中向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，另一份則是中方關切的重點個案清單。

拜登政府高階官員在會談後表示，薛曼此行包括與中國大陸外長王毅會談，旨在為兩國關係發展之路設置護欄，而非就具體問題進行談判。美國國務院聲明表示：「常務副國務卿強調，美國樂見兩國之間的競爭，且美國打算繼續增強競爭力，但不尋求發生衝突。」

華府和北京在這些會議上面臨的挑戰，是必須展示有能力處理分歧、又不讓國內覺得自己做出讓步。不過，川普時代爆發的貿易戰，以及雙方在新疆、台灣和香港議題的歧見，仍讓許多中國大陸政府人士耿耿於懷。

南京大學國際關係學教授朱鋒表示，謝鋒的言論顯示天津會談「確實非常艱難」，有如阿拉斯加會談的翻版，「謝鋒的言論還意在讓大陸民眾相信，面對美方更大的壓力，政府不會屈服」。

天津會談可能是美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平會晤的第一步，其中一個可能的時機，是10月的20國集團（G-20）峰會。習近平7月初暗示，中國大陸政府在世界舞台上的舉止會更加自信。他在中共建黨100周年紀念活動上表示，人民「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」。

謝鋒也在與薛曼會談時，抨擊美國國務卿布林肯。布林肯3月說，中國大陸是美國本世紀的「最大地緣政治考驗」。中方所提清單中，要求撤銷對大陸官員和政府部門的制裁，包括撤銷從加拿大引渡華為首席財務官孟晚舟，這一直是雙方的一個重大分歧。

薛曼訪問天津前，拜登政府採取了一系列行動，但這些行動被北京當局認為跨過了干涉大陸內部事務的紅線；北京當局提出抗議，並宣布對包括美國前商務部長羅斯在內的美國人員實施新的制裁。美國官員表示，薛曼在會談中對北京的香港、新疆政策表示關切，並敦促大陸停止對美國盟友的經濟脅迫。

薛曼此行是美國在亞洲廣泛外交努力的一環；拜登正試圖從阿富汗撤軍，並改善華府近年來受到「磨損」的外交關係，以應對中國大陸崛起帶來的挑戰。布林肯預定本周訪問印度，國防部長奧斯汀則將出訪新加坡、越南和菲律賓。

美國及其眾多盟友本月正式將微軟Exchange受到的網路攻擊，歸咎於與中國大陸政府有關聯的駭客，指責大陸政府主導一系列「惡意網路活動」。美國還指控四名與國安部有關的大陸公民發動入侵許多公司、大學和政府機構電腦系統的行動。

中國大陸和美國在新冠病毒問題上也出現矛盾。白宮上周宣稱，大陸「阻撓」世界衛生組織（WHO）調查新冠病毒起源；大陸官員則反駁，武漢病毒實驗室洩漏的假設沒有證據支持，沒必要再投入精力和資源。

儘管如此，薛曼與中國大陸外交官員的會談，仍為兩國化解分歧提供契機。朱鋒表示：「這次會談不會有任何實質性突破，只希望雙方能夠在閉門會談時，設法引導會談朝穩定雙邊關係的方向走。」